Július Sauer, de vader en zaakwaarnemer van , heeft zich niet populair gemaakt bij de fans van Feyenoord. Tegenover het Slowaakse medium Aktuality liet Sauer senior dinsdag weten dat zijn zoon er goed opstaat bij meerdere clubs, waardoor een zomerse transfer niet uitgesloten is. Die uitspraken vallen niet in goede aarde in Rotterdam-Zuid.

De buitenspeler van Feyenoord laat zijn belangen behartigen door zijn vader. Hoewel Sauer momenteel revalideert van een bovenbeenblessure, zou er volgens zijn zaakwaarnemer genoeg interesse zijn. “Het is zeker niet stil, maar ik wil niet dat het klinkt alsof we ons op een andere aanbieding richten, ook al zijn die er wel”, begint Július Sauer. De aanvaller ligt nog tot medio 2028 vast in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

“Ze zijn zelfs intensief en interessant, en ik denk ook voor Feyenoord”, vervolgt hij. Tegelijkertijd benadrukt de zaakwaarnemer dat de focus voorlopig ligt op het behalen van de tweede plaats in de Eredivisie, wat directe plaatsing voor de Champions League betekent. “We communiceren nog niet concreet, omdat Feyenoord een zwaar competitieslot voor de boeg heeft.”

“Ik denk dat de grootste ophef zal ontstaan na de laatste wedstrijd, wanneer duidelijk is of ze zich hebben gekwalificeerd voor de Champions League. Dan verwacht ik dat de club zal aandringen op een standpunt. De opties zijn er echter reëel en zeer interessant”, aldus ‘papa Sauer’.

De uitspraken van Július Sauer gaan op X inmiddels hard rond en zorgen voor irritatie bij supporters. “Kan hij niet een keer zijn mond houden? Zijn zoon heeft nog niets laten zien”, schrijft een fan. “Het lijkt wel alsof hij hem richting de uitgang duwt, net als destijds bij de vader van Santiago Giménez”, merkt een ander op.

Sauer kent inderdaad geen sterk seizoen bij Feyenoord. De twintigjarige vleugelspeler maakte vorig jaar indruk tijdens zijn huurperiode bij NAC Breda, maar kon die lijn nog niet doortrekken. In 27 wedstrijden kwam de Slowaak tot vier doelpunten en twee assists.

