Vader Santiago Giménez reageert op opmerkelijke uitspraken Mexicaanse bondscoach

Van een vertrek van bij Feyenoord is afgelopen zomer geen moment serieus sprake geweest. Dat bevestigt zijn vader Christian in een uitgebreid interview in het Algemeen Dagblad. Hij is van mening dat Giménez in Nederland prima op zijn plek is. Daarmee reageert hij ook op de uitspraken van de Mexicaanse bondscoach Jaime Lozano, die vindt dat de topschutter van Feyenoord het niveau van de Eredivisie is ontgroeid.

Het is het afgelopen kalenderjaar heel hard gegaan met Giménez. De centrumspits maakte vorig jaar de overstap vanuit zijn thuisland naar Feyenoord. Waar hij in de eerste helft van het afgelopen seizoen nog genoegen moest nemen met een reserverol, was hij na de winterstop al niet meer uit de basiself van trainer Arne Slot weg te denken. Giménez maakte indruk in de Eredivisie en Europa League. In de voorbije maanden deed hij er nog een paar schepjes bovenop. Zo was hij in de competitie al achttien keer trefzeker en deed hij ook in de Champions League het net trillen.

Voor de Mexicaanse bondscoach Lozano het bewijs dat Giménez het niveau van de Eredivisie al ontgroeid zou zijn. Hij is van mening dat de spits snel een stap hogerop moet zetten. “Iedereen heeft een mening. Dat mag ook. Maar maak de Eredivisie niet te klein”, reageert Christian Giménez op het ‘advies’ van de keuzeheer. Volgens vader Christian is zijn zoon nog niet klaar in de Nederlandse competitie en heeft hij voor dit seizoen een duidelijk doel voor ogen. “Santiago wil hier graag topscorer worden. Maar Vangelis Pavlidis van AZ, telkens als ik naar hem kijk, denk ik: wat is die gozer goed. En dat is niet omdat hij in Nederland speelt.”

Giménez werd afgelopen zomer al in verband gebracht met een vertrek uit Rotterdam. Benfica, Sevilla en nog meer clubs zouden hem op de korrel hebben gehad. Maar Feyenoord hoefde desondanks niet te vrezen voor een transfer van de spits. “Afgelopen zomer was er veel interesse voor Santiago. Maar als Dennis te Kloese zegt dat hij nooit heeft getwijfeld dat Santiago bij Feyenoord zou blijven, dan spreekt hij de waarheid”, aldus Giménez senior. “We hebben nooit serieus overwogen om alweer te vertrekken.”

Dat bevestigt de voetballer zelf. “Ik had er eigenlijk pas een half seizoen opzitten, want voor de winterstop zat ik nog vaak op de bank”, vertelt hij. “Bij Feyenoord voetballen is gewoon ontzettend goed voor mijn ontwikkeling, bovendien vinden Fer (vriendin Fer Serrano, red.) en ik het hier geweldig. Ik heb alleen moeite met de kou, eigenlijk word ik nooit echt warm op het veld bij koud weer. Maar alles went. Zelfs de jetlags, steeds beter weet ik hoe ik ermee om moet gaan.” Ook een winterse transfer is niet aannemelijk. “Voor een speler is een vertrek in een zomer het allerbeste”, stelt zijn vader.