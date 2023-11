Feyenoord moet vrezen voor vertrek Giménez na woorden Mexicaanse bondscoach

Feyenoord moet steeds serieuzer gaan vrezen voor een vertrek van spits . De aanvaller is volgens Jaime Lozano, de bondscoach van Mexico, klaar voor een volgende stap in zijn loopbaan.

Volgens Lozano is een vertrek wellicht de beste oplossing voor de aanvaller van Feyenoord, die veel toekomst heeft in de nationale ploeg van Mexico – ondanks dat hij lang nog niet altijd speelt. “Uiteindelijk denk ik dat Santi kan uitgroeien tot de spits van de toekomst in deze selectie. Ik denk ook dat hij klaar is voor de stap naar een betere competitie”, aldus Lozano.

En dus moet Feyenoord vrezen dat Giménez gaat vertrekken, omdat hij zo meer aanspraak kan maken op speeltijd bij de nationale ploeg van Mexico en deelname aan een eindtoernooi. Lozano: “Het zou goed voor hem zijn om een stap hogerop te maken. De Eredivisie is een goed niveau, maar ik denk dat hij bewezen heeft dat hij een hoger niveau aan kan in Europa.”

Giménez is dit seizoen een van en misschien wel dé grote uitblinker in de Eredivisie. De centrumspits was al dertien keer trefzeker. Ook in de Champions League liet hij zich onlangs van zijn beste kant zien door tweemaal toe te slaan in de thuiswedstrijd tegen SS Lazio. Maar in de afgelopen twee competitieduels leek hij niet helemaal zichzelf. Op bezoek bij FC Twente kwam hij amper in het stuk voor, in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk faalde hij vanaf de stip en tegen AZ werd hij voortijdig gewisseld.