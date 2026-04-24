Brobbey reageert voor het eerst op interesse Bayern München

24 april 2026, 06:25
Brian Brobbey
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Brian Brobbey heeft met een brede glimlach gereageerd op de verhalen over interesse van Bayern München. De spits van Sunderland geeft aan zelf nog niets te hebben vernomen, al kan hij (geheel in eigen stijl) ook geen duidelijk antwoord geven op de vraag of hij openstaat voor een terugkeer naar Duitsland.

De geruchten over Bayern kwamen vorige week naar buiten via het Engelse medium The Independent, dat meldde dat de Duitse topclub serieuze belangstelling zou hebben voor Brobbey. De Oranje-international zou zich met zijn sterke seizoen in de kijker hebben gespeeld bij meerdere Europese grootmachten.

In gesprek met Viaplay wordt Brobbey voor het eerst geconfronteerd met de interesse. “Het is altijd mooi als zo’n grote club komt,” reageert hij. “Maar ik heb zelf niks gehoord, dus ik zou het niet weten,” voegt hij daar lachend aan toe.

Wanneer hem vervolgens wordt gevraagd of hij überhaupt nog eens in Duitsland zou willen wonen, na zijn eerdere periode bij RB Leipzig, blijft een duidelijk antwoord uit. Opnieuw verschijnt er een glimlach op zijn gezicht. “Ik weet het niet,” klinkt het kort.

Ondertussen blijft Brobbey indruk maken, iets wat ook buiten Nederland niet onopgemerkt is gebleven. Zo sprak Thierry Henry zich eerder lovend uit over de spits. “Dat is natuurlijk mooi, als zo’n legende dat over je zegt,” aldus Brobbey. “Dat maakt je ook blij als persoon. Dan weet je dat je op de juiste weg bent.”

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 24 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
26
6
2025/2026
Ajax
0
0

