Kijkers storen zich massaal aan uitspraken van Danny Makkelie in bekerfinale: ‘Wat een narcist!’

23 april 2026, 19:20
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

De beelden die zijn gepubliceerd van Danny Makkelie tijdens de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC (5-1) hebben veel reacties opgeroepen. Kijkers storen zich massaal aan de wijze waarop de scheidsrechter zich profileert in de video.

Makkelie en zijn assistent-scheidsrechters werden rondom de bekerfinale van afgelopen zondag tussen AZ en NEC uitvoerig gevolgd door een camera van ESPN. Een fragment waarbij de arbiter een opstootje tussen diverse spelers moet sussen, leidt tot veel reacties.

Te zien is hoe Makkelie op enig moment een opstootje sust in het strafschopgebied van NEC. De scheidsrechter spreekt diverse spelers vermanend toe. “Hier komen!”, schreeuwt Makkelie tegen NEC-verdediger Philippe Sandler.

Makkelie spreekt Sandler vervolgens zeer streng toe: “Als jij mijn wedstrijd nog één keer moeilijker maakt door dit gedrag te doen… Als jij dat bij mij doet… Dat wil ik niet hebben.”

In hetzelfde fragment spreekt Makkelie AZ-verdediger Wouter Goes toe: “Luister, ik heb daarstraks al tegen jou gefloten. Vorig jaar in de bekerfinale had ik ook veel last van jouw gedrag.”

“Mag ik wat zeggen?”, vraagt Goes dan. Makkelie geeft de jonge verdediger van AZ daar echter geen kans toe en vervolgt: “Ik geef jou een nieuwe kans. Maar dit wil ik niet!“

De wijze waarop Makkelie zowel Sandler als Goes toespreekt, zorgt voor ergernis bij veel kijkers. Dat Makkelie het heeft over ‘mijn wedstrijd’ en zegt Goes ‘een kans te geven’ schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat.

“Wat zijn dit voor vreemde narcistische uitspraken?”, vraagt een kijker zich af op X. Iemand anders reageert: “Dit zegt genoeg over hoe hij denkt over het Nederlandse voetbal. dat HIJ belangrijker is.”

Iemand anders tot slot: “Wat is Makkelie een walgelijk figuur. Die manier van praten is echt bizar. Beginnen over de bekerfinale van het jaar ervoor, alsof dat relevant is voor deze wedstrijd. Onbegrijpelijk dat deze man zoveel topwedstrijden mag doen.”

