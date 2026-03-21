Live voetbal

Jade Anna en Kenneth Taylor oneens over kinderwens

21 maart 2026, 10:09
Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet
Foto: © Imago / Instagram @jadeanna / Realtimes
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Kenneth Taylor (23) is momenteel de gevierde man bij SS Lazio, maar in zijn privéleven met influencer Jade Anna van Vliet (21) lijken de neuzen over de toekomst nog niet volledig dezelfde kant op te staan. Waar de middenvelder droomt van een groot gezin, is zijn vriendin daar momenteel een stuk terughoudender in. In een openhartig gesprek met Open Casa laat Van Vliet weten dat haar eerdere visie op het moederschap flink is veranderd.

De influencer, die begin dit jaar met Taylor meeverhuisde naar Rome, vertelt dat zij vroeger heel anders dacht over het stichten van een gezin. "Toen ik nog jonger was, zei ik altijd: ik wil jong moeder worden, jong een gezinnetje hebben", zegt de Instagram-bekendheid. Inmiddels is die zekerheid verdwenen en twijfelt ze of ze überhaupt wel kinderen wil. "Ik zou nu echt niet weten wat ik zou willen", aldus de vriendin van Taylor. 

Taylor droomt van een groot gezin

Artikel gaat verder onder video

De oud-Ajacied heeft volgens zijn vriendin een heel andere visie op de toekomst dan zijzelf. "Mijn vriend staat daar heel anders in. Die wil het liefst een heel voetbalteam", onthult Van Vliet. Voorlopig lijkt Taylor die droom echter nog even in de koelkast te moeten zetten, aangezien Van Vliet aangeeft er op dit moment totaal niet klaar voor te zijn.

Focus op hondje Navy zorgt voor twijfels

Een van de redenen voor de huidige twijfel bij de influencer is de aandacht die zij momenteel aan haar hondje Navy schenkt. Ze vraagt zich hardop af of ze de zorg voor een kind wel kan combineren met de liefde voor haar huisdier. "Ik ben heel erg... ik heb nu een hondje, dat vind ik al fantastisch. Zelfs daarbij denk ik: als ik er een kind bij zou hebben, dan ben ik al bang dat mijn hond niet genoeg aandacht krijgt", legt zij uit.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
317 Reacties
1.086 Dagen lid
1.340 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Next

Ajeto!
643 Reacties
1.271 Dagen lid
3.805 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan mag Taylor gewoon nog een tijdje oefenen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Kenneth Taylor

Kenneth Taylor
Lazio
Team: Lazio
Leeftijd: 23 jaar (16 mei 2002)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Lazio
10
1
2025/2026
Lazio
0
0
2024/2025
Ajax
33
9
2023/2024
Ajax
34
5

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws