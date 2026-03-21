(23) is momenteel de gevierde man bij SS Lazio, maar in zijn privéleven met influencer Jade Anna van Vliet (21) lijken de neuzen over de toekomst nog niet volledig dezelfde kant op te staan. Waar de middenvelder droomt van een groot gezin, is zijn vriendin daar momenteel een stuk terughoudender in. In een openhartig gesprek met Open Casa laat Van Vliet weten dat haar eerdere visie op het moederschap flink is veranderd.

De influencer, die begin dit jaar met Taylor meeverhuisde naar Rome, vertelt dat zij vroeger heel anders dacht over het stichten van een gezin. "Toen ik nog jonger was, zei ik altijd: ik wil jong moeder worden, jong een gezinnetje hebben", zegt de Instagram-bekendheid. Inmiddels is die zekerheid verdwenen en twijfelt ze of ze überhaupt wel kinderen wil. "Ik zou nu echt niet weten wat ik zou willen", aldus de vriendin van Taylor.

Taylor droomt van een groot gezin

De oud-Ajacied heeft volgens zijn vriendin een heel andere visie op de toekomst dan zijzelf. "Mijn vriend staat daar heel anders in. Die wil het liefst een heel voetbalteam", onthult Van Vliet. Voorlopig lijkt Taylor die droom echter nog even in de koelkast te moeten zetten, aangezien Van Vliet aangeeft er op dit moment totaal niet klaar voor te zijn.

Focus op hondje Navy zorgt voor twijfels

Een van de redenen voor de huidige twijfel bij de influencer is de aandacht die zij momenteel aan haar hondje Navy schenkt. Ze vraagt zich hardop af of ze de zorg voor een kind wel kan combineren met de liefde voor haar huisdier. "Ik ben heel erg... ik heb nu een hondje, dat vind ik al fantastisch. Zelfs daarbij denk ik: als ik er een kind bij zou hebben, dan ben ik al bang dat mijn hond niet genoeg aandacht krijgt", legt zij uit.