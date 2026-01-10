Jade Anna van Vliet is enorm trots op de toptransfer van haar vriend naar Lazio. De influencer deelde een video op Instagram waarop te zien is dat ze moet huilen van alle emoties.

Taylor verruilde Ajax vrijdag voor een avontuur in Italië bij Lazio. De middenvelder levert de Amsterdammers een bedrag van 16,85 miljoen euro op en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2030 in de Italiaanse hoofdstad, waar hij met rugnummer 24 gaat spelen.

Op Instagram heeft Jade Anna, de partner van Taylor, gereageerd op de transfer van haar vriend. “Ik lieg niet, ik zit hier te huilen van alle emoties. Ik ben ook maar een meisje”, schrijft ze bij een video waarin dit te zien is. “Maar serieus, ik ben zo trots en zo blij dat we samen dit nieuwe avontuur kunnen aangaan”, schrijft ze.

Met de transfer komt er niet alleen een droom van Taylor, maar ook een van Jade Anna uit, zo stelt het Algemeen Dagblad. De krant denkt namelijk dat de influencer hiermee namelijk internationaal zou kunnen doorbreken, wat een ‘goudmijn’ betekent.

