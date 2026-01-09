Kogel door de kerk: Taylor vertrekt naar Lazio, Ajax kan miljoenen bijschrijven

verkast definitief naar Lazio Roma. De middenvelder trekt de Ajax-deur achter zich dicht en speelt de komende vier jaar in de Italiaanse hoofdstad. Met de transfer gaat naar verluidt een vast bedrag van 16,85 miljoen euro gemoeid, wat nog kan oplopen door bonussen.

Dat maakt Ajax bekend middels de officiële clubkanalen: "Kenneth is een echte Ajacied die al op jonge leeftijd vanuit onze jeugdopleiding is doorgestroomd naar het eerste elftal en is daarmee een voorbeeld voor onze huidige jeugd. Hij heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde op het middenveld en heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan onze sportieve prestaties. Kenneth wil graag een volgende stap in zijn carrière zetten en die kans gunnen wij hem van harte. Wij hebben hem daarom bedankt voor zijn inzet en veel succes gewenst in Italië", reageert Marijn Beuker op de transfer.

Taylor sloot zich in 2010 aan bij Ajax en doorliep vele jeugdelftallen. Op 12 december 2020, tien jaar later, mocht hij zijn officiële debuut maken in het eerste. In een ruime Eredivisie-overwinning op PEC Zwolle (4-0) mocht Taylor zijn talenten een klein halfuur etaleren. Hij zou dat seizoen nog twee keer zijn opwachting maken in de grootste Nederlandse competitie. In 2021/22 steeg dat aantal naar dertien optredens, waarna hij in 2022/23 echt een vaste waarde werd in Ajax 1. Dat seizoen kwam hij tot acht doelpunten en drie assists. In de twee seizoenen erna zou hij vergelijkbare cijfers op de mat leggen, met zelfs negen doelpunten en zes assists in het afgelopen seizoen. Daar zaten echter wel drie penalty's bij.

Afgelopen zomer leek hij al op weg naar de uitgang, maar een transfer werd nooit helemaal afgerond. De laatste maanden vallen zijn statistieken ietwat tegen, met slechts twee doelpunten (één strafschop) en vier assists. Dat weerhield Lazio er echter niet van om Taylor te halen als opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Mattéo Guendouzi. De Fransman is iets meer een flegmatieke passer, tempobepaler en defensief ingestelde speler dan Taylor, maar toch zou de Nederlander een aardige opvolger kunnen gaan worden van de krullenbol. Met de blessures die Lazio heeft, zou Taylor gelijk zijn kans kunnen gaan pakken.

Ajax ontvangt 16,85 miljoen euro voor de blonde middenvelder, een bedrag dat door bonussen kan oplopen. Taylor tekent een contract tot 2030 in de Italiaanse stad, waar hij rugnummer 24 gaat dragen. Met Tijjani Noslin heeft hij een landgenoot in de selectie zitten. Of Ajax het geld direct gaat investeren, is nog maar de vraag.