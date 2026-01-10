is zeker niet de eerste voetballer die op opmerkelijke wijze een blessure oploopt. SC Heerenveen kan voorlopig niet over de jonge keeper beschikken nadat hij tijdens het trainingskamp in Spanje een uitglijder maakte in de hotelbadkamer en daarbij een 'lelijke hoofdwond' opliep. Hieronder een greep uit de vele voetballers die Klaverboer voorgingen:

Milan Rapaic (1995)

In de voorbereiding op het seizoen 1995/96 raakt de Kroatische aanvaller Milan Rapaic, dan speler van Hajduk Split, geblesseerd op het vliegveld. De aanvaller prikt zichzelf per ongeluk in zijn oog met zijn eigen boarding pass en moet de rest van de zomer toekijken. Met één oog...

Rio Ferdinand (2001)

Artikel gaat verder onder video

Voormalig Engels topverdediger Rio Ferdinand blesseerde zich in 2001, toen hij nog onder contract stond bij Leeds United, tijdens het televisiekijken. "Het was een freak accident", legde trainer David O'Leary destijds uit. "Hij had zijn voet een paar uur op de koffietafel liggen, daarbij heeft hij een pees achter zijn knie verrekt."

Santiago Cañizares (2002)

In 2002 moest Valencia-doelman Santiago Cañizares een streep zetten door deelname aan het WK in Zuid-Korea en Japan. De reden: een grote parfumfles die uit zijn handen viel en in stukken uiteenspatte. Cañizares scheurde de pees van zijn grote teen open aan een scherf en kon een streep zetten door het eindtoernooi in Zuid-Korea en Japan.

Kevin Hofland (2008)

Feyenoord kon in 2008 een tijdje niet beschikken over verdediger Kevin Hofland. Die raakte namelijk geblesseerd bij... het uitlaten van zijn hond. "De hond wilde naar links en Kevin ging naar rechts. Dat liep niet goed af voor zijn enkel", deelde toenmalig trainer Gertjan Verbeek mee. "Kevin heeft zaterdag nog wel meegetraind, maar voelde zich niet helemaal vrij in zijn bewegingen. Hij gaf zelf aan dat ik beter een ander kon opstellen", aldus Verbeek.

Eldridge Rojer (2008)

Excelsior-speler Eldridge Rojer was bijna volledig hersteld van een kruisbandblessure toen hij, ook in 2008, net als Klaverboer een ongelukje kreeg in de badkamer. In het geval van de aanvaller gebeurde dat onder de douche, die hij samen met zijn vriendin gebruikte. "Van het één komt het ander", legde Rojer later uit. De vrijpartij kwam hem duur te staan: Rojer kon pas een jaar later eindelijk zijn rentree maken.

Ever Banega (2012)

De Argentijnse middenvelder Ever Banega, dan speler van Valencia, raakt in 2012 flink geblesseerd bij het tanken van zijn auto. Banega was de handrem vergeten en werd door zijn eigen voertuig overreden. De onfortuinlijke Argentijn moest daardoor een enkeloperatie ondergaan, het herstel kostte Banega ruim een half jaar.

Erik Pieters (2013)

Voor Erik Pieters kwam het thuisduel tussen zijn club PSV en PEC Zwolle vroegtijdig ten einde, toen hij na een dik uur spelen een rode kaart kreeg. Woedend trapte hij in de catacomben tegen een deur, om vervolgens een gat in het draadglas van een ruit te slaan. het gevolg: een bloedende wond, die in het ziekenhuis gehecht moest worden.

Sydney van Hooijdonk (2020)

Dat douchen gevaarlijk is, kan ook Sydney van Hooijdonk beamen. De zoon van Pierre van Hooijdonk, toen bezig aan zijn eerste periode bij NAC Breda, belandde in 2020 op de eerste hulp omdat zijn glazen douchedeur brak, waardoor hij snijwonden opliep in zijn pols, lip en enkel.