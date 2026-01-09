SC Heerenveen moet het voorlopig stellen zonder doelman . De keeper van de Friezen is op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje geblesseerd geraakt na een val in de badkamer, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Heerenveen belegde afgelopen week een trainingskamp in het Noord-Spaanse Torremirona. Op de laatste dag van het uitstapje ging het mis voor de twintigjarige Klaverboer. De doelman gleed uit in de badkamer van het hotel waar de Friezen verbleven en liep daarbij een ‘lelijke hoofdwond’ op. Door de val keerde Klaverboer noodgedwongen een dag later terug naar Friesland.

“Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Hij is vervelend terechtgekomen vlak voor onze terugreis naar Nederland”, zegt een woordvoerder van Heerenveen tegen de Leeuwarder Courant. “We vreesden voor een hersenschudding. Echter denken we dat het meevalt. Niettemin wordt het protocol voor hersenschuddingen wel nageleefd en is hij er zondag dus niet bij”, vervolgt hij.

Voorlopig is het afwachten hoeveel duels de talentvolle sluitpost moet missen bij de huidige nummer negen van de Eredivisie. Het is in ieder geval zeker dat de wedstrijd tegen Feyenoord te vroeg komt voor Klaverboer. Dat betekent dat Nordin Bakker het doel verdedigt tegen de Rotterdammers. De van Almere City overgekomen keeper stond tijdens de 2-3-bekerzege van Heerenveen op Feyenoord ook al onder de lat en krijgt de voorkeur boven Andries Noppert.