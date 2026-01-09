Live voetbal 3

Zelden gehoord: Klaverboer (20) raakt geblesseerd in badkamer en mist Feyenoord

Bernt Klaverboek in actie bij Heerenveen
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
9 januari 2026, 20:10

SC Heerenveen moet het voorlopig stellen zonder doelman Bernt Klaverboer. De keeper van de Friezen is op de laatste dag van het trainingskamp in Spanje geblesseerd geraakt na een val in de badkamer, zo meldt de Leeuwarder Courant.

Heerenveen belegde afgelopen week een trainingskamp in het Noord-Spaanse Torremirona. Op de laatste dag van het uitstapje ging het mis voor de twintigjarige Klaverboer. De doelman gleed uit in de badkamer van het hotel waar de Friezen verbleven en liep daarbij een ‘lelijke hoofdwond’ op. Door de val keerde Klaverboer noodgedwongen een dag later terug naar Friesland.

Artikel gaat verder onder video

“Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Hij is vervelend terechtgekomen vlak voor onze terugreis naar Nederland”, zegt een woordvoerder van Heerenveen tegen de Leeuwarder Courant. “We vreesden voor een hersenschudding. Echter denken we dat het meevalt. Niettemin wordt het protocol voor hersenschuddingen wel nageleefd en is hij er zondag dus niet bij”, vervolgt hij.

Voorlopig is het afwachten hoeveel duels de talentvolle sluitpost moet missen bij de huidige nummer negen van de Eredivisie. Het is in ieder geval zeker dat de wedstrijd tegen Feyenoord te vroeg komt voor Klaverboer. Dat betekent dat Nordin Bakker het doel verdedigt tegen de Rotterdammers. De van Almere City overgekomen keeper stond tijdens de 2-3-bekerzege van Heerenveen op Feyenoord ook al onder de lat en krijgt de voorkeur boven Andries Noppert.

Bernt Klaverboer

Bernt Klaverboer
sc Heerenveen
Team: Heerenveen
Leeftijd: 20 jaar (26 sep. 2005)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Heerenveen
13
0
2024/2025
Heerenveen
1
0
2023/2024
Heerenveen
0
0
2022/2023
Heerenveen
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

