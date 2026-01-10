Patrick Kluivert is in beeld bij Tunesië voor de vacature van bondscoach, zo melden verschillende Tunesische media. Het Afrikaanse land nam afgelopen week afscheid van Sami Trabelsi. Mocht Kluivert bij Tunesië aan de slag gaan, komt hij op het WK van komende zomer tegenover Nederland te staan in de groepsfase.

Tunesië werd vorige week teleurstellend uitgeschakeld door Mali in de achtste finale van de Afrika Cup. De Malinezen kwamen halverwege de eerste helft met tien man te staan, maar een strafschop in blessuretijd zorgde ervoor dat er verlenging aan te pas moest komen. Daarin werd niet meer gescoord, waarna Mali de strafschoppen beter nam. Trabelsi werd enkele dagen na de uitschakeling op straat gezet.

Inmiddels is de zoektocht naar een bondscoach begonnen. Volgens Tunesische media is Kluivert daarvoor in beeld. Bronnen rondom de voormalig spits bevestigen aan De Telegraaf dat er inderdaad naar hem is geïnformeerd en dat hij openstaat voor de functie. Het Tunesische Ministerie van Sport zou echter liever een landgenoot als bondscoach zien, terwijl de bond aan een buitenlander denkt. Ook Laurent Blanc en Patrick Vieira zijn in beeld voor de functie.

Mocht Kluivert de nieuwe bondscoach van Tunesië worden, gaat hij toch naar het WK. In oktober werd de 79-voudig international ontslagen bij Indonesië omdat hij er niet in was geslaagd zich te plaatsen voor het toernooi. Tunesië is op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten ingedeeld in groep F, met Nederland, Japan en de winnaar van de play-offs tussen Oekraïne, Polen, Zweden en Albanië. Op vrijdag 26 juni om 1.00 uur neemt de ploeg van Ronald Koeman het in Kansas City in de derde groepswedstrijd op tegen de Afrikanen.