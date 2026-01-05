Het is onduidelijk wie komende zomer voor de groep staat als het Nederlands elftal het op het WK opneemt tegen Tunesië. Het Noord-Afrikaanse land heeft na de afgang in de achtste finales van de Afrika Cup afscheid genomen van bondscoach Sami Trabelsi.

Tunesië leek zaterdag een goede kans te maken om de kwartfinale van de Afrika Cup te halen. De Adelaars van Carthago namen het in de achtste finale op tegen Mali en kwamen al vroeg met een man meer te staan. Na 26 minuten moest Woyo Coulibaly gaan douchen na een harde overtreding op Hannibal Mejbri. Met elf tegen tien wist Tunesië echter nauwelijks tot kansen te komen, maar in minuut 88 zette Firas Chaouat zijn land op voorsprong. Een penalty diep in blessuretijd van Lassine Sinayoko zorgde er echter voor dat er verlenging nodig was. Ook daarin wist Tunesië het verschil niet te maken, waarna Mali de strafschoppen beter nam.

Een enorme teleurstelling voor Tunesië, dat het toernooi dus een stuk eerder dan gehoopt moet verlaten. Na de afgang stelden verschillende Tunesische media al dat het einde voor Trabelsi in zicht was. Zondagavond bevestigde de voetbalbond van het Noord-Afrikaanse land dat er afscheid was genomen van Trabelsi.

Daardoor moet Tunesië vijf maanden voor aanvang van het WK op zoek naar een nieuwe bondscoach. De Adelaars van Carthago zijn op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten ingedeeld in groep F, met Nederland, Japan en de winnaar van de play-offs tussen Oekraïne, Polen, Zweden en Albanië. Op vrijdag 26 juni om 1.00 uur neemt de ploeg van Ronald Koeman het in Kansas City in de derde groepswedstrijd op tegen de Afrikanen.