De tenues waarin het Nederlands elftal zal gaan spelen op het WK van 2026 zijn uitgelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines. Het thuisshirt is oranje met zwarte details, terwijl het uitshirt overwegend wit is met oranje details.
Het Nederlands elftal werkt momenteel toe richting het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zoals altijd bij een groot eindtoernooi zal Oranje aantreden in gloednieuwe tenues. Hoewel de shirts nog niet officieel bekend zijn gemaakt, zijn de ontwerpen vijf maanden voor aanvang van het toernooi wel gelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines.
Het thuisshirt is vanzelfsprekend grotendeels oranje. De details op het tenue zijn zwart: de kraag en mouwen, het Nike-logo en de achtergrond van het KNVB-logo. Het logo van de bond staat midden op de borst. Waar de nummers van de spelers op de voorkant komen te staan, is nog niet duidelijk.
Wedstrijden die Nederland niet in het oranje speelt, zullen in het overwegend witte uitshirt worden gespeeld. Het opvallendste aan dit tenue is de horizontale balk op de borst die bestaat uit verschillende tinten oranje. Het KNVB-logo met een zwarte achtergrond staat midden in deze balk; ook het Nike-logo is zwart, met een oranje omlijning. Verder zijn de kraag en mouwen oranje van kleur.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Smaken verschillen zeggen ze altijd, en dat is maar goed ook. Ik vind het weer eens niks qua ontwerp. Ik zou ook wel eens willen weten wie de ontwerpers zijn en wat hun leeftijd is. Gewoon uit belangstelling. Ik vind het nogal fantasieloos allemaal. Geen tegenstander gaat ervan onder de indruk zijn denk ik.
Niet mijn smaak, maar heb eigenlijk maar 2 Oranje shirts. 88 en 98,
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Smaken verschillen zeggen ze altijd, en dat is maar goed ook. Ik vind het weer eens niks qua ontwerp. Ik zou ook wel eens willen weten wie de ontwerpers zijn en wat hun leeftijd is. Gewoon uit belangstelling. Ik vind het nogal fantasieloos allemaal. Geen tegenstander gaat ervan onder de indruk zijn denk ik.
Niet mijn smaak, maar heb eigenlijk maar 2 Oranje shirts. 88 en 98,