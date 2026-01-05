Live voetbal

WK-tenues Nederlands elftal uitgelekt

Dit is wanneer de loting voor het WK 2026 plaatsvindt
5 januari 2026, 07:58

De tenues waarin het Nederlands elftal zal gaan spelen op het WK van 2026 zijn uitgelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines. Het thuisshirt is oranje met zwarte details, terwijl het uitshirt overwegend wit is met oranje details.

Het Nederlands elftal werkt momenteel toe richting het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zoals altijd bij een groot eindtoernooi zal Oranje aantreden in gloednieuwe tenues. Hoewel de shirts nog niet officieel bekend zijn gemaakt, zijn de ontwerpen vijf maanden voor aanvang van het toernooi wel gelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines.

Het thuisshirt is vanzelfsprekend grotendeels oranje. De details op het tenue zijn zwart: de kraag en mouwen, het Nike-logo en de achtergrond van het KNVB-logo. Het logo van de bond staat midden op de borst. Waar de nummers van de spelers op de voorkant komen te staan, is nog niet duidelijk.

Wedstrijden die Nederland niet in het oranje speelt, zullen in het overwegend witte uitshirt worden gespeeld. Het opvallendste aan dit tenue is de horizontale balk op de borst die bestaat uit verschillende tinten oranje. Het KNVB-logo met een zwarte achtergrond staat midden in deze balk; ook het Nike-logo is zwart, met een oranje omlijning. Verder zijn de kraag en mouwen oranje van kleur.

Docker
600 Reacties
49 Dagen lid
1.638 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Smaken verschillen zeggen ze altijd, en dat is maar goed ook. Ik vind het weer eens niks qua ontwerp. Ik zou ook wel eens willen weten wie de ontwerpers zijn en wat hun leeftijd is. Gewoon uit belangstelling. Ik vind het nogal fantasieloos allemaal. Geen tegenstander gaat ervan onder de indruk zijn denk ik.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.658 Reacties
1.196 Dagen lid
19.194 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Niet mijn smaak, maar heb eigenlijk maar 2 Oranje shirts. 88 en 98,

LesserMagic
34 Reacties
1.196 Dagen lid
131 Likes
LesserMagic
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk dat de KNVB hun naam heeft veranderd naar KNVP.

