De tenues waarin het Nederlands elftal zal gaan spelen op het WK van 2026 zijn uitgelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines. Het thuisshirt is oranje met zwarte details, terwijl het uitshirt overwegend wit is met oranje details.

Het Nederlands elftal werkt momenteel toe richting het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zoals altijd bij een groot eindtoernooi zal Oranje aantreden in gloednieuwe tenues. Hoewel de shirts nog niet officieel bekend zijn gemaakt, zijn de ontwerpen vijf maanden voor aanvang van het toernooi wel gelekt door het doorgaans betrouwbare Footy Headlines.

Het thuisshirt is vanzelfsprekend grotendeels oranje. De details op het tenue zijn zwart: de kraag en mouwen, het Nike-logo en de achtergrond van het KNVB-logo. Het logo van de bond staat midden op de borst. Waar de nummers van de spelers op de voorkant komen te staan, is nog niet duidelijk.

Wedstrijden die Nederland niet in het oranje speelt, zullen in het overwegend witte uitshirt worden gespeeld. Het opvallendste aan dit tenue is de horizontale balk op de borst die bestaat uit verschillende tinten oranje. Het KNVB-logo met een zwarte achtergrond staat midden in deze balk; ook het Nike-logo is zwart, met een oranje omlijning. Verder zijn de kraag en mouwen oranje van kleur.