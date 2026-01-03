moet deze winter vertrekken bij Manchester City. Althans, dat is de mening van Ronald Koeman. De bondscoach heeft aan de 57-voudig international laten weten dat het moeilijk is hem te selecteren als hij niet speelt.

Aké is al jaren een gewaardeerde kracht in het Nederlands elftal. De verdediger werd voor het EK van 2024 door Koeman aangewezen als reserve-aanvoerder achter Virgil van Dijk. In de kwalificatiereeks voor het aankomende WK moest Aké het echter regelmatig doen met een reserverol. De dertigjarige linkspoot begon drie van de acht wedstrijden in de basis en bleef in vier duels negentig minuten op de bank.

Ook bij Manchester City heeft Aké dit seizoen een stuk minder speeltijd dan hij gewend is. In alle competities speelde hij pas dertien wedstrijden, waarvan zes als basisspeler. Hoewel zijn status in Oranje er tot dusver voor heeft gezorgd dat Koeman hem wel bleef oproepen, heeft de bondscoach hem wel verteld dat het ‘moeilijk’ is om dit te blijven verantwoorden als hij niet speelt.

“Hij heeft me een aantal keer verteld dat hij wil dat ik meer speel en dat het soms lastig is me op te roepen als ik weinig speel, dat is duidelijk”, laat Aké weten aan Manchester Evening News. “Iedere speler wil zo veel mogelijk spelen. Maar het team doet het goed en mijn concurrenten spelen ook goed, dus ik moet doorgaan en wachten op mijn kans.” Mocht Aké deze winter willen vertrekken uit Manchester om aan speeltijd te komen, behoort FC Barcelona tot de mogelijkheden.