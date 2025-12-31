Hans Kraay junior weet wat het dieptepunt van 2025 was voor het Nederlands elftal. De analist zag dat de lat wel erg laag lag toen Oranje in september op bezoek ging bij Litouwen (2-3-winst). scoorde dat duel een onvoldoende en werd door veel mensen al afgeschreven voor de nationale ploeg, iets wat bij Kraay junior in het verkeerde keelgat schoot.

Schouten kreeg in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen de kans in de basis vanaf het middenveld. De PSV’er kende geen gelukkig optreden en zag hoe Oranje met nipte cijfers won van de laagvlieger op de FIFA-ranking. Onder meer Rafael van der Vaart, Marco van Basten, Hugo Borst en Henk Spaan toonden zich bijzonder kritisch op Schouten.

‘Meest gênante Oranje-moment van 2025 op naam van Jerdy Schouten’

Artikel gaat verder onder video

Kraay junior vond deze kritiek op zijn beurt niet eerlijk: “Ik heb me gestoord aan ons allemaal door Schouten helemaal kapot te maken. Wat een onzin, omdat die jongen één keer verschrikkelijk speelde? Ik vond dat het meest gênante moment van het jaar”, zegt de oud-voetballer, die vergelijkingen ziet met Joey Veerman op het EK 2024, stellig bij ESPN.

De analist vindt dat zowel Schouten, als Veerman nog niet afgeschreven moeten worden voor de WK-selectie van Ronald Koeman. “Zij lezen en horen alles, maar zij hebben zelf besloten dat ze wel zien wat er met het Nederlands elftal gebeurt. Die twee hebben zo vaak een houten hamer op hun kneiter gehad, dat vind ik zó belachelijk. Beiden maken zich niet druk om een oproep voor het WK.”