Spaan vindt het merkwaardig dat Schouten is opgeroepen voor Oranje

Spaan vindt het merkwaardig dat Schouten is opgeroepen voor Oranje
Foto: © Imago
Maurice Mazenier
9 oktober 2025, 09:01

Henk Spaan vindt het merkwaardig dat Jerdy Schouten door bondscoach Ronald Koeman is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De columnist van Het Parool stelt dat de middenvelder van PSV nogal faalde. Daarnaast pleit Spaan voor een basisplaats van Jurriën Timber.

Het Nederlands elftal kan deze interlandperiode goede zaken doen met het oog op het WK van 2026. De mannen van Koeman treffen donderdagavond Malta, waarna zondag Finland de tegenstander is. Bij twee overwinningen lijkt Oranje zich al bijna op te kunnen maken voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Waar Sem Steijn de vorige interlandperiode wel van de partij was, daar ontbreekt de middenvelder in deze maal. Een terechte beslissing volgens Spaan. "Dat Steijn niet is geselecteerd voor Oranje heeft niks met Feyenoord te maken, maar alles met zijn invalbeurt tegen Litouwen. Die liet zien dat Steijn zelfs dat niveau niet aankon", schrijft de columnist in Spaan geeft punten. Wel uit hij zijn verbazing over de aanwezigheid van PSV-middenvelder Jerdy Schouten. "Het is merkwaardig dat Schouten, die ook nogal faalde, wel voor deze campagne is uitgenodigd."

Spaan gaat ook nog even op de stoel van de bondscoach en pleit voor een basisplaats van Timber. "Dat Timber een basisplaats heeft verdiend, verdienen doet hij hem zeker, dankt hij ook aan zijn invalbeurt in die interland. Koeman is best een slimme coach, voor de korte termijn dan. (Een andere termijn bestaat nauwelijks in het interlandvoetbal.) Jurriën Timber is in topvorm", aldus de columnist, die Timber wekelijks ziet uitblinken bij Arsenal.

