Tijjani Reijnders en Jan Paul van Hecke staan op scherp bij duel tussen Malta en Nederland

Het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Polen in 2025 (1-1)
Foto: © Imago
Tijmen Gerritsen
9 oktober 2025, 06:55

Het Nederlands elftal neemt het donderdagavond op tegen Malta. In eigen huis werd met 8-0 gewonnen, en nu wacht voor de ploeg van Ronald Koeman een uitwedstrijd tegen de Maltezers in de WK-kwalificatie. Jan Paul van Hecke en Tijjani Reijnders riskeren een schorsing bij een gele kaart.

De twee internationals staan namelijk op scherp voor deze wedstrijd. Gedurende de WK-kwalificatie zorgen twee gele kaarten direct voor een schorsing. Reijnders en Van Hecke kregen tijdens het uitduel tegen Finland een gele kaart, waardoor de twee spelers van het Nederlands elftal donderdagavond op scherp staan.

Ook Noa Lang staat op scherp vanwege een gele kaart in de thuiswedstrijd tegen Malta, maar de buitenspeler van Napoli zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal en loopt daarom geen gevaar.

Malta heeft in tegenstelling tot het Nederlands elftal al te maken met schorsingen. Drie spelers mogen niet spelen tegen Oranje. Zach Muscat en Paul Mbong liepen in de WK-kwalificatie tegen twee gele kaarten aan en Jake Azzopardi is geschorst wegens zijn rode kaart tegen Litouwen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

