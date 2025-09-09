Van Basten wijst naast Schouten naar nóg een Oranje-speler: 'Moet aangesproken worden'

Marco van Basten wil maandagavond in Rondo iets kwijt over de 1-2 van in het WK-kwalificatieduel tussen Litouwen en Nederland (2-3). Waar wegens halfhartig verdedigen veelal de zwarte piet kreeg toegespeeld, ziet San Marco nóg een speler verzaken: .

Oranje leek zondagavond op weg naar een probleemloze zege in Kaunas. Na de recordtreffer van Memphis Depay zette Timber het Nederlands elftal na een dik halfuur spelen op een 0-2 voorsprong tegen Litouwen, de nummer 143 van de FIFA-ranglijst. Niets bleek echter minder waar. Drie minuten na de goal van de Feyenoorder zette Gineitis uit het niets de 1-2 op het scorebord, waarna Litouwen door een goal van Edvinas Girdvainis op slag van rust zelfs gelijkmaakte. Depay kopte Oranje in het tweede bedrijf met zijn tweede goal van de avond alsnog naar een benauwde zege: 2-3.

In Rondo op Ziggo Sport wordt maandagavond teruggeblikt op de manier waarop Oranje een dag eerder ontsnapte aan een gigantische blamage. Wesley Sneijder laakt de manier waarop PSV'er Schouten opponent Justas Lasickas geen strobreed in de weg legde tijdens de uitbraak die leidde tot de 1-2 van Gineitis. "Denk je dat die speler bij Nigel de Jong en Mark van Bommel de kans had gekregen om daar zo door te lopen?", vraagt de recordinternational van Oranje zich hardop af. Sneijder geeft zelf het antwoord: "Nee. Dat heeft ook te maken met volwassenheid, hier. Aanpakken!"

Dan haakt Van Basten in: "Ik wil wat zeggen", begint de drievoudig Ballon d'Or-winnaar. "Ik heb het vorige keer ook gezegd, over Quinten Timber, hoe hij omschakelt." De regie spoelt vervolgens de aanloop naar de Litouwse treffer nog eens terug, waarop te zien is hoe Timber tijdens de uitbraak van de tegenstander in een niet al te hoog tempo achter Gineitis aan gaat. "Sjokken", omschrijft presentator Wytse van der Goot het treffend. "Moet je kijken in wat voor tempo. Dit is niet alles eraan doen", stelt Van Basten vast. Timber haalde Gineitis uiteindelijk wel in, maar stond in de Oranje-zestien op een meter of drie van zijn tegenstander toen die werd aangespeeld en met een volley de 1-2 achter Bart Verbruggen kon schieten.

"Datzelfde geldt voor Cody Gakpo bij de andere goal die Oranje tegen krijgt. Die verdedigt dan ook mee, maar die doet verder niets", vervolgt Van Basten zijn relaas. "Dat soort jongens moeten aangesproken worden. Als je een middenvelder bent dan heb je een aanvallende taak, dat doet Quinten hartstikke goed. Hij kan heel goed voetballen, is een positieve gozer en gaat ervoor. Maar dit gedeelte hoort er óók bij. Dat zie je ook bij Feyenoord, dat hij er eigenlijk een beetje te nonchalant mee omgaat. En Gakpo... moet je eens kijken hoeveel rechtsbacks er gescoord hebben tegen het Nederlands elftal. Dat zijn er ook een hoop. Waarom? Omdat hij dat ook een beetje op z'n elfendertigst doet, 'ik moet ook die kant op'", aldus Van Basten.