creëerde woensdagavond op geniepige wijze een strafschop voor PSV. De aanvoerder van de Eindhovenaren gaf Liverpool-aanvoerder een licht duwtje in de rug, waarna PSV een penalty kreeg.

Toen Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen Schouten vroeg naar het moment, gaf de aanvoerder eerlijk toe dat hij Van Dijk inderdaad aanraakte: "Ik gaf hem een heel klein duwtje. Maar als je zo groot bent als Virgil, moet je daar wel tegen kunnen, toch?"

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk was het daar echter niet mee eens. Tijdens de wedstrijd was hij woedend en vol ongeloof over de beslissing van de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen. Schouten trok zich er niets van aan en zag zijn ploeg in de tweede helft uitlopen naar een ongelofelijke 1-4 overwinning op Anfield. Het zorgde voor een trotse aanvoerder.

"Dit is abnormaal, echt waar. Kippenvel. Ik ben zó trots. Tuurlijk hebben zij vaak de bal gehad, maar we hebben zó goed staan te verdedigen. Daar moeten we echt trots op zijn. We kwamen heel sterk uit de kleedkamer in de eerste helft. Na de 0-1 verloren we wel wat grip, maar zonder het gevoel dat zij veel een-op-een met onze keeper zouden komen. We wisten goed waar we mee bezig waren."