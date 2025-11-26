Live voetbal

Hands: Virgil van Dijk geeft na 5 minuten bizarre penalty weg tegen PSV

Van Dijk
26 november 2025, 21:16   Bijgewerkt: 21:32

Virgil van Dijk heeft woensdagavond voor complete verbijstering gezorgd op Anfield. De aanvoerder van Liverpool gaf na een paar minuten spelen een strafschop weg tegen PSV, na een bizarre handsbal.

PSV kreeg in de openingsfase van de wedstrijd in Liverpool een hoekschop, waar Van Dijk de mist in ging. De aanvoerder van The Reds stak een van zijn armen hoog in de lucht, waarna de bal hard tegen zijn hand aankwam: penalty, zo oordeelde scheidsrechter Hernandes.

Volg hier live de wedstrijd tussen Liverpool en PSV:

Perisic benutte dat buitenkansje, maar op sociale media gaat het niet zozeer over het doelpunt van de Kroaat. De bizarre handsbal van Virgil van Dijk is het onderwerp van gesprek: "Van Dijk bewoog alsof hij volleybal speelde", schrijft een kijker op sociale media.

En dan nog zo boos worden dat het een penalty wordt 😂

En dan nog zo boos worden dat het een penalty wordt 😂

Liverpool - PSV

Liverpool
1 - 4
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
12
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
10
Man Utd
12
0
18
11
Everton
12
0
18
12
Liverpool
12
-2
18
13
Brentford
12
-1
16
14
Newcastle
12
-2
15

Complete Stand

