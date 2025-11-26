heeft woensdagavond voor complete verbijstering gezorgd op Anfield. De aanvoerder van Liverpool gaf na een paar minuten spelen een strafschop weg tegen PSV, na een bizarre handsbal.

PSV kreeg in de openingsfase van de wedstrijd in Liverpool een hoekschop, waar Van Dijk de mist in ging. De aanvoerder van The Reds stak een van zijn armen hoog in de lucht, waarna de bal hard tegen zijn hand aankwam: penalty, zo oordeelde scheidsrechter Hernandes.

Volg hier live de wedstrijd tussen Liverpool en PSV:

Artikel gaat verder onder video

Perisic benutte dat buitenkansje, maar op sociale media gaat het niet zozeer over het doelpunt van de Kroaat. De bizarre handsbal van Virgil van Dijk is het onderwerp van gesprek: "Van Dijk bewoog alsof hij volleybal speelde", schrijft een kijker op sociale media.