LIVE Champions League | Perisic zet PSV vanaf elf meter op voorsprong na bizarre handsbal Van Dijk

Virgil van Dijk, Arne Slot, Peter Bosz en Guus Til voor Liverpool - PSV
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
26 november 2025, 21:06

PSV gaat in de vijfde speelronde van de Champions League op bezoek bij het Liverpool van trainer Arne Slot. De Eindhovenaren pakten vijf punten in de eerste vier wedstrijden en willen dolgraag opnieuw een driepunter bijschrijven. Om 21.00 uur wordt er afgetrapt op Anfield. In dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Liverpool - PSV.

LIVE Champions League: Liverpool - PSV

Nu

21:19

18' - Liverpool - PSV (1-1)

De vrije trap van Veerman is heel gevaarlijk. Saibari tikt de bal tegen Mamardashvili aan, waarna Gasiorowski van dichtbij raak schiet. Saibari stond echter buitenspel, dus gaat het feest niet door. 

2m geleden

21:17

🟨 17' - Liverpool - PSV (1-1)

Geel voor Van Dijk. De aanvoerder van Liverpool werkt Saibari op harde wijze tegen het gras.

2m geleden

21:16

⚽ 16' - Liverpool - PSV (1-1)

Doelpunt Liverpool! Gakpo trekt naar binnen en schuift de bal recht op Kovár af, maar de doelman pareert de bal recht in het pad van Szoboszlai. De Hongaar kan eenvoudig binnentikken in het lege doel. Er klinkt een zucht van verlichting op Anfield.

3m geleden

21:15

15' - Liverpool - PSV (0-1)

Mauro verliest de bal op eigen helft, maar Gasiorowski kan net onderscheppen voor er een aanval uit kan komen.

5m geleden

21:14

14' - Liverpool - PSV (0-1)

Kerkez en Man zitten elkaar fel op de huid. De voormalig AZ'er komt nu met zijn arm tegen het hoofd van de Roemeen invliegen, maar komt weg met een vermaning van Hernández Hernández.

11m geleden

21:08

8' - Liverpool - PSV (0-1)

Anfield laat zich niet uit het veld slaan en gaat massaal achter de thuisploeg staan.

13m geleden

21:06

⚽ 6' - Liverpool - PSV (0-1)

Goal PSV! Perisic gaat achter de bal staan en stuurt Mamardashvili de verkeerde hoek in. Het uitvak gaat los en het gezicht van Slot staat op onweer.

14m geleden

21:05

5' - Liverpool - PSV (0-0)

Penalty voor PSV! Van Dijk steekt zijn arm recht omhoog en tikt daarmee de bal weg. Wat een vreemde actie.

17m geleden

21:02

2' - Liverpool - PSV (0-0)

De wedstrijd begint langzaam. Mamardashvili probeert te lokken, maar PSV weigert druk te zetten. De doelman blijft dus lange tijd met de bal aan zijn voet stilstaan. Uiteindelijk geeft hij toch maar een lange bal.

19m geleden

21:00

1' - Liverpool - PSV (0-0)

PSV heeft afgetrapt op Anfield.

21m geleden

20:57

Liverpool - PSV (0-0)

Daar zijn de spelers. De Champions League-hymne klinkt en daarna kunnen we beginnen.

25m geleden

20:53

Liverpool - PSV (0-0)

Het You'll Never Walk Alone klinkt op Anfield, dus we gaan bijna beginnen.

39m geleden

20:39

Bosz: 'Wij hebben ons op het laatst nog aangepast'

Bosz laat weten dat hij niet bang is om zijn tactiek lichtelijk te veranderen op basis van de tegenstander. "Wij passen ons altijd aan. We hebben ons net weer aangepast omdat er een andere keeper op de goal staat." Daarmee doelt hij op de basisplaats van Mamardashvili, die de zieke Alisson vervangt bij Liverpool. "Hij is linksbenig, niet rechtsbenig. We hebben ons op het laatst dus aangepast om anders aan te gaan lopen. Dat doen we eigenlijk altijd." Sam van Royen wil graag weten wat het sterke been van de doelman verandert voor PSV. "Dat hangt ervan af vanaf welke kant wij willen aanlopen. Daar zit een gedachte achter." Wat die gedachte precies is, wil Bosz niet kwijt.

44m geleden

20:35

Bosz vindt vertrouwen bij PSV realistisch

Bosz heeft veel vertrouwen in het duel op Anfield, zo laat hij weten bij Ziggo Sport. Is dat vertrouwen ook realistisch? "Natuurlijk. Mijn ploeg en ik gaan iedere wedstrijd in om te winnen. Iedere wedstrijd, dus ook natuurlijk een moeilijke uitwedstrijd in Liverpool."

1u geleden

20:28

Slot: 'Isak niet wedstrijdfit'

Slot heeft er voor het duel met PSV voor gekozen om Ekitiké de voorkeur te geven boven Isak. "Alexander heeft voor afgelopen wedstrijd in vier weken denk ik dertig minuten gespeeld", stelt de oefenmeester. Zaterdag stond de Zweed zo'n zeventig minuten op het veld. "Ik heb al heel vaak benadrukt dat hij nog niet match fit is. Daarmee wil ik zeggen dat hij nog als het ware in zijn voorbereiding zit." Dat Isak daar nog steeds mee bezig is, komt doordat hij een blessure opliep toen hij zo goed als fit was. "Maar de enige manier om hem fit te krijgen, is om hem speeltijd te geven." Omdat Nottingham Forest een stuk meer met een laag blok speelt dan PSV normaal doet, dacht Slot dat dat een betere wedstrijd was om Isak te laten spelen. "Ik heb met Ekitiké een heel goed alternatief."

1 reactie
Liverpool - PSV

Liverpool
21:00
PSV
Vandaag om 21:00
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
4
11
12
2
Arsenal
4
11
12
3
Inter
4
10
12
4
Dortmund
5
6
10
5
Chelsea
5
6
10
6
Man City
5
5
10
7
Paris SG
4
9
9
8
Newcastle
5
7
9
9
Real Madrid
4
6
9
10
Liverpool
4
5
9
11
Galatasaray
5
1
9
12
Spurs
4
5
8
13
Leverkusen
5
-2
8
14
Sporting
4
3
7
15
Barcelona
5
2
7
16
Qarabağ
5
-1
7
17
Atalanta
4
-2
7
18
Napoli
5
-3
7
19
Marseille
5
2
6
20
Atlético
4
1
6
21
Juventus
5
0
6
22
R. Union SG
5
-7
6
23
PSV
4
2
5
24
Monaco
4
-2
5
25
Pafos
4
-3
5
26
Club Brugge
4
-2
4
27
Frankfurt
4
-4
4
28
Athletic
5
-5
4
29
Benfica
5
-4
3
30
Slavia
5
-6
3
31
Bodø/Glimt
5
-4
2
32
Olympiakos
4
-7
2
33
København
4
-8
1
34
Villarreal
5
-8
1
35
Kairat
4
-9
1
36
Ajax
5
-15
0

Complete Stand

