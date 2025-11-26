LIVE Champions League | Perisic zet PSV vanaf elf meter op voorsprong na bizarre handsbal Van Dijk

Slot heeft er voor het duel met PSV voor gekozen om Ekitiké de voorkeur te geven boven Isak. "Alexander heeft voor afgelopen wedstrijd in vier weken denk ik dertig minuten gespeeld", stelt de oefenmeester. Zaterdag stond de Zweed zo'n zeventig minuten op het veld. "Ik heb al heel vaak benadrukt dat hij nog niet match fit is. Daarmee wil ik zeggen dat hij nog als het ware in zijn voorbereiding zit." Dat Isak daar nog steeds mee bezig is, komt doordat hij een blessure opliep toen hij zo goed als fit was. "Maar de enige manier om hem fit te krijgen, is om hem speeltijd te geven." Omdat Nottingham Forest een stuk meer met een laag blok speelt dan PSV normaal doet, dacht Slot dat dat een betere wedstrijd was om Isak te laten spelen. "Ik heb met Ekitiké een heel goed alternatief."