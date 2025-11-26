Live voetbal

PSV-fans schelden Arne Slot uit en zingen lied: 'Neem je rotzooi mee'

Arne Slot
Foto: © Imago
Redactie FCUpdate
26 november 2025, 22:50

PSV-supporters hebben zich woensdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Liverpool (1-4) gericht op Arne Slot. De trainer van Liverpool, die onder grote druk staat, werd op pijnlijke wijze toegezongen.

Dit gebeurde in de 85ste minuut van de wedstrijd, toen PSV door doelpunten van Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech op een onverwachte 1-3 voorsprong stond op Anfield.

"Arne, neem je rotzooi mee, Arne, neem je rotzooi mee", klonk het vanuit het uitvak. Vervolgens werd de oefenmeester van Liverpool ook nog uitgemaakt voor 'hoerenjong'.

Het was goed hoorbaar in het stadion en op televisie, omdat veel supporters van Liverpool of al op weg waren naar huis, of de teleurstelling in het stadion aan het verwerken waren.

Geef ze eens ongelijk. Arne Slot heeft andersom PSV ook vaak genoeg pijn gedaan.

FrankdeG
De supporters hebben wel humor. Slot heeft een zeer slecht trackrecord tegen PSV. Nu vernederd, vorig CL seizoen ook al verloren. En in de eredivisie was Bosz ook steeds de baas op een nederlaag in de beker na geloof ik. Boszball werkt in Europa. De transferwaardes zijn ook weer enorm gestegen van de spelers. Ik zag Slot net nog op de tv rondlopen alsof hij het ook niet meer weet. Die liep er verslagen bij en weet dat het ontslag snel zal volgen.

Docker
Persoonlijk vind ik dit "not done", maar het is meer standaard dan de uitzondering tegenwoordig.

PSV bril!
Vind dit ook niet echt netjes nee. Kijk tegen een persoon als Mourinho ok....

