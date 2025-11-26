PSV-supporters hebben zich woensdagavond in de slotfase van de wedstrijd tegen Liverpool (1-4) gericht op Arne Slot. De trainer van Liverpool, die onder grote druk staat, werd op pijnlijke wijze toegezongen.

Dit gebeurde in de 85ste minuut van de wedstrijd, toen PSV door doelpunten van Ivan Perisic, Guus Til en Couhaib Driouech op een onverwachte 1-3 voorsprong stond op Anfield.

"Arne, neem je rotzooi mee, Arne, neem je rotzooi mee", klonk het vanuit het uitvak. Vervolgens werd de oefenmeester van Liverpool ook nog uitgemaakt voor 'hoerenjong'.

Het was goed hoorbaar in het stadion en op televisie, omdat veel supporters van Liverpool of al op weg waren naar huis, of de teleurstelling in het stadion aan het verwerken waren.