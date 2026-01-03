Live voetbal

Tim Krul speelde penaltyserie op WK 2014 met drie jaar oude handschoenen

Wissel van Tim Krul en Jasper Cillessen tijdens Nederland - Costa Rica in 2014
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
3 januari 2026, 06:55

Tim Krul heeft tegenover het Algemeen Dagblad een opvallend verhaal gedeeld over zijn heldenrol op het WK 2014 in Brazilië. De doelman, die bekendstaat om de legendarische strafschoppenserie tegen Costa Rica, keepte destijds met handschoenen die al drie jaar oud waren. Dat zorgde bij sponsor Nike voor de nodige vraagtekens.

Krul hing afgelopen zomer zijn keepershandschoenen aan de wilgen en zal voor altijd herinnerd worden aan zijn heldenrol op het WK 2014. In de laatste minuten van de kwartfinale tegen Costa Rica bracht bondscoach Louis van Gaal de doelman verrassend in het veld om de strafschoppenserie te keepen. Krul stopte twee penalty’s en bezorgde Oranje daarmee een plek in de halve finale tegen Argentinië.

Tegenover het AD vertelt Krul een opvallende anekdote: bij zijn legendarische optreden droeg hij drie jaar oude handschoenen van Nike. “Bij Nike vonden ze die oude handschoenen toen geen goede reclame. Er kwam later iemand van het bedrijf langs om te praten, die man kwam helemaal uit Amerika”, aldus de oud-doelman.

De medewerker van Nike vroeg hem waarom hij geen nieuw paar wilde. “Het probleem is dit, vriend: de binnenkant. Ik bestelde een fles water en gooide die leeg. Mijn oude handschoenen namen het water op en gaven zo grip, terwijl bij die nieuwe alles eraf gleed. Ze hadden bij Nike het absorberende laagje anders gemaakt. Het was eerst gelig van kleur, maar ze wilden liever dezelfde witte kleur als de buitenkant. Beter voor de verkoop”, vertelt Krul.

Tim Krul

Tim Krul
Leeftijd: 37 jaar (3 apr. 1988)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Luton
0
0
2023/2024
Luton
0
0
2023/2024
Norwich
0
0
2022/2023
Norwich
16
0

