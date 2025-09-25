Gestopte Krul sloeg aanbiedingen uit Nederland af en richt zich op carrièreswitch: 'Nu doorpakken'

(37) is afgelopen zomer door meerdere Nederlandse clubs benaderd, zo zegt de keeper die eerder deze week het einde van zijn voetballoopbaan aankondigde. De 37-jarige Krul richt zich inmiddels op een nieuwe carrière in het voetbal, als technisch directeur.

Krul liep afgelopen zomer uit zijn contract bij Luton Town en kon dus transfervrij worden opgepikt. Tegenover de NOS laat de keeper weten dat er van verschillende kanten bij hem geïnformeerd is, maar dat hij vriendelijk bedankt heeft voor alle interesse. "Als er nog een avontuur langs was gekomen in de buurt van mijn huis, Norwich of Londen, dan was ik misschien nog doorgegaan. Ik heb telefoontjes uit Nederland gehad en ook wel van iets verder weg. Maar ik wilde in Engeland blijven en dat kon niet, dus dan moet je zelf de knoop doorhakken", legt Krul uit.

De knoop doorhakken deed Krul dinsdag officieel, toen hij aankondigde dat zijn rijke loopbaan erop zit. De keeper verliet Nederland, waar hij bij ADO Den Haag speelde, al op jonge leeftijd om aan te sluiten bij de jeugdopleiding van Newcastle United. Na elf jaar bij The Magpies, waarin hij tussentijds verhuurd werd aan AZ, Ajax en verschillende Britse clubs, vertrok hij in 2017 naar Brighton & Hove Albion. Later speelde vijf jaar bij Norwich City, sinds 2023 was Luton Town zijn werkgever. Krul kwam gedurende zijn loopbaan bovendien tot vijftien interlands voor het Nederlands elftal, waarvan zijn invalbeurt tegen Costa Rica in 2014 ongetwijfeld de meest memorabele was.

Inmiddels richt Krul zich op een loopbaan als technisch directeur. De afgelopen twee jaar volgde hij via de Engelse spelersvakbond een opleiding voor dat beroep. "Dat is allemaal via Portsmouth University gegaan, dus ik moest echt weer projecten inleveren, presentaties geven en in de klas zitten. Superleuk, maar ook helemaal buiten mijn comfortzone", zegt de gewezen keeper. Krul zegt dat hij momenteel 'veel leuke gesprekken' voert en dat de eerste mogelijkheden zich aan beginnen te dienen. "Soms moet je de knoop doorhakken en het voelt ook echt lekker dat ik dat heb kunnen doen. En nu doorpakken naar de mooie dingen buiten het veld." Gevraagd naar een mogelijke terugkeer als td van Newcastle wil Krul niets uitsluiten: "Dat blijft een mooie club, elf jaar bij Newcastle doet wel wat. Dat zouden mooie dingen zijn, maar we gaan de komende jaren zien waar ik naartoe ga."