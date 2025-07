Krul onthult wat Van Gaal zei na befaamde wissel tegen Costa Rica

heeft zich afgelopen week uitgesproken over de befaamde keeperswissel met tijdens het WK van 2014. De toenmalige reservekeeper van het Nederlands elftal wist voor de wedstrijd al dat hij in zou vallen, maar mocht dit tegen niemand vertellen. Krul onthult ook wat Louis van Gaal na afloop van de wedstrijd tegen hem en Cillessen zei.

Van Gaal zorgde tijdens het WK van 2014 in Brazilië voor enorme verbazing. In de kwartfinale tegen Costa Rica stond het lange tijd 0-0, waarmee de wedstrijd op strafschoppen afstevende. Vlak voor het einde van de verlenging besloot de toenmalige bondscoach Krul in het veld te brengen voor Cillessen. Deze keuze pakte uitstekend uit, want de keeper die afgelopen seizoen nog voor Luton Town speelde pakte twee strafschoppen, waardoor Nederland de halve finale haalde.

In 2020 gaf toenmalig keeperstrainer Frans Hoek al aan dat dit een vooraf afgesproken plan was. Dat wordt door Krul bevestigd in de podcast Fozcast van voormalig doelman Ben Foster. “Vlak voor we naar het stadion gingen, nam de keeperstrainer me apart”, begint de sluitpost. “Ik dacht eigenlijk dat het een gesprek was van: ‘Je doet het goed, ga zo door’. Maar toen zei hij dat als we strafschoppen moesten nemen en er nog wissels over waren, ze overwogen me in het veld te brengen.” Voor de wedstrijd had Krul er totaal geen vertrouwen in dat hij nog mocht invallen, maar zodra de verlenging begon, werd hij toch wel een beetje nerveus.

In de tweede helft van de verlenging begon Krul aan zijn warming-up, tot verbazing van de bankzitters. “Die gasten vroegen: ‘Tim, wat gebeurt er, wat ga je doen?’ Toen zei ik dat ik het ze later wel zou vertellen.” Met nog een paar minuten te gaan was Krul volledig opgewarmd en maakte hij zich klaar voor zijn invalbeurt. Nadat de wissel was doorgevoerd, was Cillessen hier duidelijk boos over. De toenmalig keeper van Ajax uitte dit door tegen verschillende waterflessen te trappen.

Gesprek met Van Gaal

Die reactie van Cillessen was bij Van Gaal in het verkeerde keelgat geschoten. “De volgende ochtend werden we (de keepers, red.) opgeroepen naar het penthouse van Van Gaal in het hotel te komen”, gaat Krul verder. De bondscoach richtte zich daarbij direct tot Cillessen. “Hij zei: ‘Als je nog een keer op die manier respectloos naar me bent, zal je nooit meer voor me spelen’. Ik rook mijn kans dus al schoon.” Tot verbazing van Krul reageerde Cillessen echter opvallend kalm. “Hij antwoordde: ‘Sorry trainer, ik zal het nooit meer doen’”, herinnert de doelman zich goed.

