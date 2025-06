Kraay kreeg verbod van Van Gaal: ‘Daar mocht ik niet over beginnen’

Hans Kraay junior mocht in de tweede termijn van Louis van Gaal als bondscoach geen vragen meer stellen over Wesley Sneijder, zo onthult de verslaggever in Matchday. Als de keuzeheer dan een ‘vervelend antwoord’ gaf, kon Kraay het niet laten om toch over de middenvelder te beginnen.

Van Gaal begon na het teleurstellend verlopen Europees kampioenschap van 2012 aan zijn tweede termijn als bondscoach, waar hij Bert van Marwijk opvolgde. De keuzeheer bleef tot na het WK van 2014 aan het roer bij Oranje, maar in de aanloop naar het toernooi liet hij Sneijder regelmatig buiten zijn selectie. “Structureel selecteerde hij Sneijder niet, want hij vond hem iets te zwaar”, legt Kraay de situatie uit in gesprek met de hiphopformatie Broederliefde.

Kraay was in die periode werkzaam bij SBS en mocht namens zijn werkgever altijd naar het Nederlands elftal toe. “Van Gaal moest dan altijd binnen een minuut na de wedstrijd bij mij staan”, blikt de verslaggever terug. Van Gaal legde Kraay ook een verbod op. “Ik mocht alleen niet meer over Wesley Sneijder beginnen, zei hij de eerste uitzending.”

Dat verbod bleek alleen een averechts effect te hebben op Kraay. “Elke keer als hij me vervelend te woord stond, als hij een vervelend antwoord gaf, zei ik: Louis, wanneer ga je Wesley Sneijder weer eens oproepen.” Vervolgens doet de oud-voetballer een imitatie van de reactie van Van Gaal, die dan flink ontevreden tekeerging. “En jij met je Wesley Sneijder...”, doet Kraay de toenmalig bondscoach na, terwijl hij zijn handen in de lucht slingert.

