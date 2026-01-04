Peter Bosz zal komend seizoen hoe dan ook geen combi-rol vervullen als bondscoach van het Nederlands elftal en trainer van PSV. Technisch directeur Earnest Stewart laat aan het Eindhovens Dagblad weten dat dit voor de regerend landskampioen onbespreekbaar is.

Bosz beschikt bij PSV over een aflopend contract. Het is geen geheim dat de oefenmeester het wel ziet zitten om na het WK het stokje van Ronald Koeman over te nemen als bondscoach. De KNVB is echter niet voornemens om een snelle beslissing te nemen over de toekomst; pas na het WK van komende zomer wil de bond in gesprek met Koeman over diens aflopende contract.

Ondertussen spreekt Bosz wel met PSV over een eventuele contractverlenging. “We zijn met alle partijen in gesprek om het vlot te trekken. Maar het hangt ook van Peter af”, laat Stewart weten. De bestuurder geeft aan dat hij ergens heeft gelezen dat PSV en Bosz in de onderhandelingen ‘lijnrecht tegenover elkaar’ staan. “Wat een onzin. Alles gaat in prima overleg en de gesprekken verlopen prima.” Stewart hoopt dat er binnenkort een beslissing wordt genomen.

Mocht Bosz een nieuw contract tekenen bij PSV, kan de KNVB hem van het lijstje afhalen met mogelijke opvolgers van Koeman. De oefenmeester mag van de Eindhovense clubleiding namelijk geen combi-rol vervullen. “Daar geloven wij niet in. Ik zie dat niet voor me. Dat is niet iets wat we bij PSV willen”, maakt Stewart duidelijk. Ook een bondscoachclausule zou voor de koploper geen optie zijn.