KNVB heeft Bosz nog niet gepolst voor bondscoachschap

4 januari 2026, 16:53

De KNVB heeft nog geen contact opgenomen met Peter Bosz om zijn interesse in het bondscoachschap te peilen, zo laat de trainer van de Eindhovenaren weten aan ESPN. Bosz werd de afgelopen maanden veelal genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman bij Oranje.

Koeman beschikt momenteel over een aflopend contract bij de KNVB. Bosz heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag nog een keer bondscoach wordt. Nu zijn eigen contract afloopt bij PSV, is dit het uitgelezen moment voor de bond om toe te slaan. De KNVB liet onlangs echter weten dat er pas na het WK een beslissing wordt genomen over Koeman en een eventuele opvolger.

In gesprek met ESPN krijgt Bosz de vraag hoe het nu staat met zijn eigen onderhandelingen met PSV. “Ik weet het nu nog niet. Als het bekend is, zal de club, of ik, het bekend maken. Twijfel? Het heeft niets met twijfel te maken. Ik ben met de club in gesprek”, benadrukt de oefenmeester.

Heeft hij wel nog steeds interesse om bondscoach te worden? “Jawel, maar ik heb wel eens eerder antwoord moeten geven op die vraag”, zegt Bosz. “Ik denk dat elke Eredivisie-trainer dat wil, het moet niet groter gemaakt worden.” De PSV-trainer weet echter niet of het gaat gebeuren. “Ik vind het ook niet netjes. Ik ben bij PSV, en Ronald is nog bondscoach. Dus vind ik dat ik er niet meer over hoef te zeggen. Of ik wel gepolst ben? Nee. En ik wil er verder niets meer over zeggen. Het is klaar”, maakt hij duidelijk.

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 62 jaar (21 nov. 1963)

