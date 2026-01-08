Nu zijn draai lijkt te hebben gevonden in Engeland, krijgt bondscoach Ronald Koeman er een serieuze optie bij in de voorhoede. Dat is ook nodig, schrijft Maarten Wijffels in zijn analyse voor het Algemeen Dagblad, want de spitsenpositie bij Oranje is richting het WK van 2026 allesbehalve stabiel ingevuld.

“Vijf maanden voor het toernooi is alleen Memphis Depay écht zeker van zijn plek in het vliegtuig, als enige”, stelt Wijffels. “En ja, normaal gesproken gaat Wout Weghorst mee, als de beoogde pinchhitter.” Toch is die vanzelfsprekendheid er niet meer. De spits moet waken voor zijn speeltijd bij Ajax, waar de concurrentie serieus is toegenomen

Bij de Amsterdammers is Kasper Dolberg fit. Voor de winterstop was de Deen goed in vorm, en dat lijkt gevolgen te hebben voor Weghorst. "Weghorst moet wel zorgen dat hij genoeg speelt”, benadrukt Wijffels dan ook. “Er is nu stevige concurrentie bij Ajax, waar Dolberg rendeert.”

Te weinig minuten in Amsterdam kunnen Weghorst zijn positie bij het Nederlands elftal kosten. Zeker omdat alternatieven zich beginnen aan te dienen. Brian Brobbey maakt indruk bij Sunderland en lijkt, als hij deze lijn doortrekt, een serieuze kandidaat te worden voor Oranje. In Zeist zou volgens Wijffels vooral één aspect van zijn goal tegen Tottenham Hotspur met tevredenheid bekeken. “Brobbey liet zien dat hij op Premier League-niveau onvoorspelbaar kan zijn”, schrijft Wijffels. “Door in één actie zowel naar de bal toe als van de bal af te bewegen, werd zijn directe tegenstander kansloos in een één-tegen-één-duel.”

Andere aanvallers uit Engeland lijken voorlopig minder kansrijk. Joël Piroe en Zian Flemming vallen volgens Wijffels buiten de boot, terwijl Joshua Zirkzee niet langer als pure spits wordt gezien binnen de scouting van Oranje. Emmanuel Emegha is wel in beeld, maar kampt met blessureleed.

Tot slot noemt Wijffels nog twee outsiders. “De ene, Mexx Meerdink, vooral hypothetisch”, schrijft hij. De spits van AZ moet eerst herstellen van een zware blessure. Guus Til zou bij een sterk vervolg van zijn seizoen bij PSV echter nog weleens een verrassende optie kunnen worden. “Dan wordt Til misschien een dark horse voor het WK.”