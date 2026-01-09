Ajax gaat naar verluidt vijftien miljoen euro overhouden aan de transfer van naar Lazio Roma. Dat bedrag kan nog oplopen naar zeventien miljoen euro, maar het komt dan nog niet in de buurt bij de 25 miljoen die Ajax afgelopen zomer vroeg voor de middenvelder. Volgens Mike Verweij wilde Alex Kroes niet aan Francesco Farioli verkopen en is daarom de transfer geklapt.

Taylor liet vorig seizoen weten dat hij Ajax wel voor 'een mooi bedrag' wilde verlaten. Het kwam er uiteindelijk niet van, maar FC Porto had hem graag willen hebben. Een paar maanden later, aan het eind van het seizoen vertrok trainer Farioli uit Amsterdam; de Italiaan vond dat hij bij Ajax niet voldoende werd gesteund in zijn plannen. De oefenmeester besloot te vertrekken naar Porto en meteen de wens in te dienen Taylor over te nemen.

Volgens meerdere geruchten vroeg Ajax vervolgens 25 miljoen euro voor de blonde middenvelder, een bedrag dat Porto te gortig vond. Volgens Verweij wilden de Amsterdammers sowieso niet meewerken aan een transfer, vanwege een bijzondere reden. "Ik denk dat daar ook wat anders meespeelde", stelt de journalist in de podcast Kick-Off. "Ik denk dat Kroes liever niet aan Porto wilde verkopen, omdat daar toch Farioli zat." Valentijn Driessen weet niet wat hij hoort. "Dat zou wel echt een verkeerde instelling zijn." Verweij benadrukt dan dat de Dragões het genoemde bedrag niet wilde betalen. "Maar Ajax voelt zich nog steeds een beetje geflikt door Farioli."

Driessen vindt het overigens wel een redelijke stap voor Taylor. "Dit is een beetje zijn niveau, middelmaat Italië. Trainers werken graag met hem, hij is een hele gedienstige speler. Tactisch is hij sterk, maar het is geen extra groot talent." Verweij noemt dat wat argumenten voor de bruikbaarheid van Taylor. "Hij is uitgefloten door zijn eigen fans, daar is hij wel heel sterk uitgekomen. Qua karakter zit het heel goed. Hij heeft interlands achter zijn naam en bij het WK van 2022 zat hij erbij. Ik denk dat het een heel bruikbare speler is."