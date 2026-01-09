Live voetbal 1

Kroes liet miljoenen euro's verdampen: 'Hij wilde Taylor niet aan Farioli verkopen'

Sneijder heeft goed gevoel over transfer Taylor naar Lazio
9 januari 2026, 14:52

Ajax gaat naar verluidt vijftien miljoen euro overhouden aan de transfer van Kenneth Taylor naar Lazio Roma. Dat bedrag kan nog oplopen naar zeventien miljoen euro, maar het komt dan nog niet in de buurt bij de 25 miljoen die Ajax afgelopen zomer vroeg voor de middenvelder. Volgens Mike Verweij wilde Alex Kroes niet aan Francesco Farioli verkopen en is daarom de transfer geklapt.

Taylor liet vorig seizoen weten dat hij Ajax wel voor 'een mooi bedrag' wilde verlaten. Het kwam er uiteindelijk niet van, maar FC Porto had hem graag willen hebben. Een paar maanden later, aan het eind van het seizoen vertrok trainer Farioli uit Amsterdam; de Italiaan vond dat hij bij Ajax niet voldoende werd gesteund in zijn plannen. De oefenmeester besloot te vertrekken naar Porto en meteen de wens in te dienen Taylor over te nemen.

Volgens meerdere geruchten vroeg Ajax vervolgens 25 miljoen euro voor de blonde middenvelder, een bedrag dat Porto te gortig vond. Volgens Verweij wilden de Amsterdammers sowieso niet meewerken aan een transfer, vanwege een bijzondere reden. "Ik denk dat daar ook wat anders meespeelde", stelt de journalist in de podcast Kick-Off. "Ik denk dat Kroes liever niet aan Porto wilde verkopen, omdat daar toch Farioli zat." Valentijn Driessen weet niet wat hij hoort. "Dat zou wel echt een verkeerde instelling zijn." Verweij benadrukt dan dat de Dragões het genoemde bedrag niet wilde betalen. "Maar Ajax voelt zich nog steeds een beetje geflikt door Farioli."

Driessen vindt het overigens wel een redelijke stap voor Taylor. "Dit is een beetje zijn niveau, middelmaat Italië. Trainers werken graag met hem, hij is een hele gedienstige speler. Tactisch is hij sterk, maar het is geen extra groot talent." Verweij noemt dat wat argumenten voor de bruikbaarheid van Taylor. "Hij is uitgefloten door zijn eigen fans, daar is hij wel heel sterk uitgekomen. Qua karakter zit het heel goed. Hij heeft interlands achter zijn naam en bij het WK van 2022 zat hij erbij. Ik denk dat het een heel bruikbare speler is."

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.137 Reacties
1.200 Dagen lid
6.289 Likes
Gusa
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Porto is ook nooit hoger gegaan dan een bod van 15 miljoen. Het tegenbod van 20 miljoen vonden ze al te gortig en vervolgens haakte ze af.

Henk Postulart
122 Reacties
1.086 Dagen lid
948 Likes
Henk Postulart
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik denk dat daar ook wat anders meespeelde", stelt de journalist in de podcast Kick-Off. "Ik denk dat Kroes liever niet aan Porto wilde verkopen Misleidend titel (ik denk) dat zijn geen fijten! Lees terug mensen daar zit wel een verschil in Fc update

dilima1966
3.011 Reacties
942 Dagen lid
16.066 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nog een maandje en we zijn verloste van kroes

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.671 Reacties
1.200 Dagen lid
19.230 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan snap ik kroes wel, 15 miljoen aan een club die je trainer al had weggehaald tijdens het seizoen en vanwege clausules wachten tot een bepaalde datum. En nu heb je hetzelfde geld, een half jaar later. Verweij wilt gewoon nog even natrapen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

