Francesco Farioli heeft zijn contract bij FC Porto verlengd. Dat heeft de Portugese topclub zondagavond bekendgemaakt. De Italiaanse trainer ligt nu tot medio 2028 vast.

FC Porto is uiterst tevreden over Farioli, die uitstekende resultaten boekt met zijn ploeg. De koploper van Portugal won zestien competitiewedstrijden, speelde één keer gelijk en verloor nog niet. Daardoor staat FC Porto maar liefst zeven punten voor op concurrent Sporting Portugal.

"De cyclus gaat door en de ambitie blijft: FC Porto heeft het contract van Francesco Farioli verlengd", schrijft de club in een eerste reactie op de officiële website. "Op een cruciaal moment in het seizoen hebben de club en de trainer overeenstemming bereikt om hun samenwerking voor de komende tweeënhalf seizoenen voort te zetten, tot 30 juni 2028."

"Francesco Farioli arriveerde in juli in Porto en werd in augustus verkozen tot Trainer van de Maand. Onder zijn leiding beleeft FC Porto de beste eerste seizoenshelft in de geschiedenis van het Portugese voetbal en beschikt het over de beste defensieve statistieken van Europa: slechts vier tegendoelpunten en dertien clean sheets in zeventien wedstrijden."