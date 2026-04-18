NOS-salaris van Arno Vermeulen lekt uit: ‘Waanzin! Bizar hoog!’

18 april 2026, 16:51
Arno Vermeulen
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Een vacature die de NOS online heeft gezet voor de functie van ‘Chef Commentatoren NOS Sport’ heeft voor geschokte reacties gezorgd. Op dit moment wordt die functie binnen de publieke omroep vervuld door Arno Vermeulen.

Televisieautoriteit Tina Nijkamp merkt op haar Instagram-pagina de vacature op. “Als chef commentatoren ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke, personele en organisatorische aansturing van het commentatorenteam. Je creëert de randvoorwaarden waarin commentatoren optimaal kunnen presteren, zich veilig voelen en zich blijven ontwikkelen”, schrijft de NOS over de functie.

“Je hebt oog voor talent en diversiteit, geeft gerichte feedback en begeleidt commentatoren in hun professionele groei. Tegelijkertijd denk je vooruit over de rol van commentaar in een snel veranderend medialandschap en over hoe sportverhalen het publiek blijven raken via tv, radio en podcast, online en sociale platforms.”

“Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende rollen: leider, coach, sparringpartner en manager. Je werkt nauw samen met de eindredactie, weekchefs, verslaggevers en andere disciplines binnen NOS Sport.”

Geïnteresseerden kunnen een maximaal salaris van 7.491 euro per maand tegemoetzien, op basis van een 36-urige werkweek. Op dit moment wordt de functie bekleed door Vermeulen (65). Hij gaat na het WK van aankomende zomer echter met pensioen.

“De bubbel van de NOS: een chef voor de commentatoren”, ridiculiseert Nijkamp de vacature op Instagram. “Het is daar een baan. Wat een waanzin. Wat doe je dan de hele dag? En wat als de NOS de Eredivisie-samenvattingen kwijtraakt? En dan dat salaris... Bizar hoog!”

Lees ook:
Johan Derksen

Derksen: 'Alex Pastoor is ervan overtuigd dat hij kandidaat bij Ajax is'

  • Gisteren, 22:36
  • Gisteren, 22:36
  • 6
Dani Ceballos van Real Madrid met Ajax-td Jordi Cruijff en de Johan Cruijff ArenA

Ajax niet kansloos bij Ceballos? 'Vergis je niet in de gunfactor van Jordi Cruijff'

  • Gisteren, 17:48
  • Gisteren, 17:48
  • 7
Serdar Gözübüyük Feyenoord Excelsior

Serdar Gözübüyük haalt Instagram-account offline na NEC - Feyenoord

  • ma 13 april, 16:40
  • 13 apr. 16:40
  • 13
WilbertBoekholt1970
Gefeliciteerd met uw salaris

