NOS-salaris van Arno Vermeulen lekt uit: ‘Waanzin! Bizar hoog!’

Een vacature die de NOS online heeft gezet voor de functie van ‘Chef Commentatoren NOS Sport’ heeft voor geschokte reacties gezorgd. Op dit moment wordt die functie binnen de publieke omroep vervuld door Arno Vermeulen.

Televisieautoriteit Tina Nijkamp merkt op haar Instagram-pagina de vacature op. “Als chef commentatoren ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke, personele en organisatorische aansturing van het commentatorenteam. Je creëert de randvoorwaarden waarin commentatoren optimaal kunnen presteren, zich veilig voelen en zich blijven ontwikkelen”, schrijft de NOS over de functie.

“Je hebt oog voor talent en diversiteit, geeft gerichte feedback en begeleidt commentatoren in hun professionele groei. Tegelijkertijd denk je vooruit over de rol van commentaar in een snel veranderend medialandschap en over hoe sportverhalen het publiek blijven raken via tv, radio en podcast, online en sociale platforms.”

“Je schakelt gemakkelijk tussen verschillende rollen: leider, coach, sparringpartner en manager. Je werkt nauw samen met de eindredactie, weekchefs, verslaggevers en andere disciplines binnen NOS Sport.”

Geïnteresseerden kunnen een maximaal salaris van 7.491 euro per maand tegemoetzien, op basis van een 36-urige werkweek. Op dit moment wordt de functie bekleed door Vermeulen (65). Hij gaat na het WK van aankomende zomer echter met pensioen.

“De bubbel van de NOS: een chef voor de commentatoren”, ridiculiseert Nijkamp de vacature op Instagram. “Het is daar een baan. Wat een waanzin. Wat doe je dan de hele dag? En wat als de NOS de Eredivisie-samenvattingen kwijtraakt? En dan dat salaris... Bizar hoog!”