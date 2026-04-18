Leicester City is zaterdagmiddag weer een stap dichter bij degradatie naar de League One gekomen. De ploeg, die tien jaar geleden op sensationele wijze kampioen werd van de Premier League, verloor van Portsmouth – door een voormalig Keuken Kampioen Divisie-flop – en heeft een klein wonder nodig om zich nog te handhaven op het tweede niveau.

Leicester kent een rampseizoen en dreigt voor het tweede opeenvolgende jaar te degraderen in Engeland. Ook tegen Portsmouth, dat bij aanvang van de speelronde acht punten meer had, wisten The Foxes niet te winnen: 1-0. De ploeg bezet nu de 23e plaats in de Championship.

De winnende treffer werd zaterdagmiddag gemaakt door Ibane Bowat, die een verleden heeft in de Nederlandse competitie. FC Den Bosch huurde de centrale verdediger in het seizoen 2022/23 van Fulham, waarna hij zestien duels speelde in de Keuken Kampioen Divisie. Bij Portsmouth maakte de 23-jarige Engelsman zijn tweede treffer van het seizoen.

Leicester blijft daardoor op 41 punten staan en met nog slechts drie duels te spelen komt degradatie wel heel dichtbij. De achterstand op de veilige 21e plek, momenteel in handen van West Bromwich Albion, bedraagt vijf punten. Dat gat kan zelfs oplopen tot acht punten als West Brom zaterdagmiddag wint van Preston North End. Bovendien is het programma van The Foxes niet gunstig. De eerstvolgende wedstrijd is tegen Hull City, dat volop strijdt om de play-offs, waarna Leicester het opneemt tegen promotiekandidaat Millwall.

Áls Leicester dan nog niet gedegradeerd is, krijgt het mogelijk nog een laatste kans tegen mede-laagvlieger Blackburn Rovers.