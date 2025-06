Leicester City hakt definitief knoop door over aanblijven Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij is niet langer trainer van Leicester City. Dat meldt Sky Sports. Zeven maanden geleden stapte de Nederlander in bij de Premier League-club, maar de nog vrij onervaren oefenmeester kon Leicester niet behoeden voor degradatie.

De voetballer van weleer was al actief in meerdere rollen, maar begon op 1 juli 2022 aan zijn carrière als hoofdcoach. Bij PSV pakte hij in zijn eerste en enige seizoen de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker, door twee keer Ajax te verslaan. Ongeveer een maand nadat hij de tweede prijs pakte, nam hij ontslag in Eindhoven: er zou te weinig draagvlak voor hem zijn. In 2024 vervolgde hij zijn trainerscarrière als assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United. Na het ontslag van Ten Hag stond Van Nistelrooij tijdelijk zelf aan het roer en pakte hij pardoes tien punten uit vier wedstrijden met de dolende club.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk nam Ruben Amorim het over in Manchester, waarna Leicester wel iets in Van Nistelrooij zag. De landskampioen van 2015/16 stevende echter af op degradatie, iets wat RvN niet kon tegenhouden. Sommige analisten stelden zelfs dat het voetbal onder de Nederlandse trainer alleen maar minder en hopelozer was geworden. Leicester eindigde op de 18e plek in de Premier League.

LEES OOK: Na langlopende ruzie opeens dikke mik: Ronald Koeman straalt

Van Nistelrooij had mogelijk zijn kunsten bij Leicester nog willen vertonen in het Championship, maar die kans krijgt hij niet. De club en de manager gaan in goed overleg uit elkaar. Op de clubsite wordt er geen specifieke reden genoemd voor dit afscheid. Van Nistelrooij laat nog wel weten: "Ik wil de spelers, coaches, jeugdopleiding en medewerkers van Leicester City, waar ik mee heb samengewerkt, persoonlijk bedanken voor hun professionalisme en toewijding tijdens mijn periode bij de club. Ook wil ik de fans bedanken voor de steun en deze kans grijpen om al het beste toe te wensen aan deze club in de toekomst."

Leicester City Football Club and Ruud van Nistelrooy have mutually agreed that Ruud’s contract with the Club as First Team Manager will terminate with immediate effect. — Leicester City (@LCFC) June 27, 2025

➡️ Meer Premier League nieuws

👉 ‘Wens Antony komt in vervulling: United en Betis zijn het eens over transfersom’ 🔗

👉 Milner (39) weet van geen ophouden en gaat voor bizar record 🔗

👉 'Franse topclub wil Onana, United heeft vervanger op het oog'🔗

👉 Liverpool presenteert recordaankoop Wirtz, die direct torenhoge ambitie uitspreekt 🔗

👉 Kieft neemt het op voor Nederlander: ‘Makkelijk om denigrerend te doen’🔗