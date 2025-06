Na langlopende ruzie opeens dikke mik: Ronald Koeman straalt

Ronald Koeman en Joan Laporta hadden nog wat glad te strijken na de pijnlijke manier waarop eerstgenoemde werd ontslagen bij FC Barcelona in oktober 2021. De bondscoach van het Nederlands elftal liet in de jaren erna meermaals blijken dat hij nog wat wrok koesterde voor de directie van Las Blaugranas. Donderdag legde het tweetal het bij, blijkt uit een dubbelinterview van Sport.

Koeman, die tijdens zijn eigen carrière 192 wedstrijden voor Barça speelde, werd na zijn eerste periode bij het Nederlands elftal gevraagd voor de rol van hoofdtrainer in Noordoost-Spanje. Vanwege zijn liefde voor de club was die keuze snel gemaakt, Koeman vond het zelfs niet erg om het naderende EK2020 met Oranje aan zich voorbij te laten gaan. In augustus 2020 tekende hij een contract bij zijn nieuwe club. Als trainer van FC Barcelona voerde hij vernieuwingen in het elftal door en leek hij de juiste lijn te pakken te hebben. Zo won Koeman in zijn eerste seizoen de Copa del Rey. Een jaar na zijn komst vertrok superster Lionel Messi echter naar Parijs, waarna de resultaten ook minder werden. Niet veel later, op 27 oktober 2021, verloor Barcelona in de competitie uit bij Rayo Vallecano (1-0), waarna de directie van de topclub Koeman besloot weg te sturen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bizar contract van Ronaldo ligt op straat: dit zijn de meest opvallende clausules

Sindsdien zat het niet goed tussen de coach en FC Barcelona. Donderdag kregen Koeman en Laporta echter de kans om dingen goed te maken, toen beide heren elkaar troffen bij de Koeman Cup, een golf- en padeltoernooi in de Catalaanse stad. Niet veel later stonden Koeman en Laporta samen vrolijk voor de camera van het Spaanse Sport, waar ze vertelden over de verzoening. Zo krijgt de voorzitter van FC Barcelona de vraag of Koeman bij het erfgoed van de club hoort. "Zeker, er is veel liefde tussen beide. Ronald is een legende en een heel fijn persoon. Barça brengt ons samen, we hebben dezelfde gevoelens voor de club."

© Sport

© Sport

Het duo vond dat het tijd was om weer naar elkaar toe te bewegen, vertelt Laporta. "We kwamen tot de conclusie dat dit (de ruzie, red.) nergens op sloeg. We hebben geen koffie gedronken, maar een carajillo (Spaanse koffie met een vorm van alcohol, zoals brandy, rum of koffielikeur, red.)", zegt de voorzitter dollend, waarna ook Koeman enorm moet lachen. Als Laporta de vraag krijgt wie de eerste stap heeft gezet, zegt hij: "Wij beiden. We hebben gemeenschappelijke vrienden en die hebben ons weer naar elkaar toegebracht. Bijpraten met Ronald was heel makkelijk, hij is een heel prettig persoon."

LEES OOK: Athletic Club is woedend op FC Barcelona en stapt naar LaLiga

Ook Koeman krijgt wat vragen toegeworpen. Zo wordt de bondscoach gevraagd naar 'deze verrassende verzoening'. "Oh ja, zijn jullie verbaasd?", dolt Koeman vervolgens. "Ik word al heel lang gevraagd of ik al eens koffie heb gedronken met Laporta. Dat hebben we nu eindelijk gedaan. Maar Barça is het belangrijkste. Er zijn veel dingen in het leven belangrijker dan conflicten tussen twee personen. Dit hebben we gedaan voor Barça, voor de voorzitter zelf, maar ook voor mij. We hebben lang gepraat over alles dat er is gebeurd, zodat we dit hoofdstuk kunnen afsluiten."

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière