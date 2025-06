Athletic Club is woedend op FC Barcelona en stapt naar LaLiga

Athletic Club heeft deze week bij LaLiga aangeklopt voor opheldering over de financiële slagkracht van FC Barcelona. Aanleiding is een uitspraak van Barça-directeur Deco, die openlijk aangaf een speler van de Baskische club te willen overnemen: Nico Williams.

In Madrid vond maandag een overleg plaats tussen Athletic Club en LaLiga, waarbij zowel Javier Tebas als Jon Uriarte, de voorzitters van respectievelijk de competitie en de club uit Bilbao, aanwezig was.

Volgens een officiële verklaring van Athletic was het gesprek aangevraagd in het kader van het toezicht op het zogeheten financial fair play-beleid. Daarbij stond onder meer de vraag centraal in hoeverre FC Barcelona momenteel überhaupt spelers mag aantrekken.

De aanleiding voor het overleg was een opmerking van Deco, die namens Barcelona publiekelijk toegaf dat de club 'zal proberen' een speler van Athletic Club in te lijven. “Het gaat om een speler die tot medio 2027 onder contract staat in Bilbao”, schrijft Athletic, zonder zijn naam te noemen.

Het gaat om vleugelaanvaller Nico Williams. Athletic noemt het niet meer dan logisch dat het de situatie onderzoekt: "Ons met onze eigen zaken bemoeien betekent erop toezien dat de regels van de competitie worden nageleefd", aldus de club.

Deco liet weten dat Williams graag naar Barcelona komt en dat de club werk probeert te maken van zijn komst. De uitspraak van de direceur komt bovenop eerdere opmerkingen van Barça-voorzitter Joan Laporta, die toegaf dat de club 'werkt aan de 1:1-regel' – een voorwaarde om überhaupt spelers te kunnen inschrijven. Daarmee erkende hij indirect dat FC Barcelona momenteel nog niet aan die financiële vereisten voldoet.

Athletic Club toont zich tevreden over de reactie van LaLiga en prijst de openheid van de organisatie: "We waarderen de volledige bereidheid en helderheid van LaLiga en bevestigen nogmaals dat we onze belangen tot het uiterste zullen verdedigen. En dit volledig binnen de regels van het fair play-reglement, zoals afgesproken door alle clubs binnen het profvoetbal." Athletic Club werkt alleen mee aan een transfer als de afkoopclausule van Williams: een bedrag van naar verluidt 62 miljoen euro.

'Nico Williams in lastig parket'

De uitspraak van Deco over Williams leidde eerder deze week al tot kritiek van Rafael Alkorta, die tussen 2018 en 2022 werkzaam was als sportief directeur van Athletic Club. Hij noemde de handelwijze van Barcelona 'tactloos' en zei dat ook Williams erdoor 'in een lastig parket' wordt gebracht.

“De situatie begint irritant te worden”, zei Alkorta verder. “Vorig jaar probeerden ze dit ook al, en toen begreep ik het al niet. Het leek meer op ‘we willen wel, maar we kunnen niet’. Maar wat Deco nu heeft gedaan, is echt ongelofelijk. Publiekelijk zeggen dat Nico naar Barcelona wil, is gewoon fout. Hij is nog steeds speler van Athletic en heeft een doorlopend contract. Door zoiets te zeggen, maakt Deco het alleen maar moeilijker voor iedereen die erbij betrokken is.”

