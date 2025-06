FC Barcelona verblijdt fans met fantastisch nieuws

FC Barcelona keert weer terug naar het Camp Nou, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De thuisbasis van de Spaanse kampioen werd de afgelopen twee seizoenen grondig gerenoveerd. Op 10 augustus zal Barça voor het eerst weer in Camp Nou spelen.

In de zomer van 2023 begon Barcelona aan de renovatie van Camp Nou, waarmee de capaciteit van het 67 jaar oude stadion verhoogd moest worden. Gedurende de verbouwing werkte Barcelona zijn wedstrijden af in het Estadi Olímpic Lluís Companys, waar zo’n 56.000 man in past. Na twee seizoenen uitgeweken te zijn, keert de Spaanse kampioen deze zomer terug in het eigen stadion.

Overigens betekent dat niet dat de verbouwing al volledig is afgerond. Barcelona zal in het begin van het voetbaljaar met een verlaagde capaciteit gaan spelen. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden in de zomer van 2026 volledig afgerond zullen zijn.

De eerste wedstrijd na de terugkeer in Camp Nou staat op 10 augustus op de planning. Op die datum zal de jaarlijkse oefenwedstrijd om de Joan Gamper Trofee in de vernieuwde thuishaven worden gespeeld. Het is nog niet bekend tegen welke ploeg dan gespeeld zal worden, maar de verwachting is dat het Como van oud-speler Cesc Fàbregas de tegenstander wordt.

