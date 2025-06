Barcelona-speler krijgt bakken met kritiek: 'Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht'

De transfer van , die Espanyol achter zich laat en voor FC Barcelona gaat spelen, wordt hem allesbehalve in dank afgenomen. De twee clubs zijn enorme rivalen van elkaar en oud-president Joan Collet vindt dan ook dat García 'zijn ziel aan de duivel heeft verkocht'.

García is geboren in Sallent de Llobregat, een plaatsje dat zo'n 75 kilometer van Barcelona afligt. Sinds zijn vijftiende speelt hij al voor Espanyol en afgelopen seizoen beleefde hij zijn absolute doorbraak. Na promotie naar LaLiga mocht García alle competitiewedstrijden in de basis beginnen en voorkwam hij persoonlijk bijna acht doelpunten voor zijn team (PSxG). FC Barcelona besloot hem vervolgens snel in te lijven en legde 25 miljoen euro neer.

Artikel gaat verder onder video

Nu heeft Joan Collet, die tot 2016 president was van Espanyol, heeft nu keihard uitgehaald naar García. "Ik ben niet boos, maar teleurgesteld", begon Collet tegenover RAC1. "Het maakt me echt woest dat hij naar een rivaal is gegaan, die helaas niet sportieve rivaal, maar een sociale rivaal is." Espanyol eindigde in het afgelopen LaLiga-seizoen als veertiende, terwijl Barça de titel pakte. Collet weet overigens hoe de transfer tot stand is gekomen, al blijft hij wat vaag. "Zijn (García, red.) aanpak is niet goed geweest, hij heeft zijn teamgenoten, de coach en de fans bedrogen. Iedereen voelde zich belazerd."

LEES OOK: Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten'

"We kunnen het hem moeilijk vergeven, hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht." Collet geeft ook nog aan dat er geen afscheidsvideo zal komen. "Dat gaan we niet doen. Doe de deur dicht als je vertrekt." De voormalig president kondigt ook acties aan voor wanneer García terugkeert bij Espanyol. "Ik wil dat hij wordt uitgefloten als hij als Barcelona-speler terugkeert in het RCDE-stadion, maar wel zonder geweld of beledigingen. We moeten een gigantisch spandoek maken met García daarop, die het Espanyol-tenue aanheeft en het logo kust."

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière