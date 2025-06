'Contractverlenging De Jong kwestie van dagen’

gaat binnen afzienbare tijd zijn contract bij FC Barcelona verlengen, zo blijkt uit berichtgeving van de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong zelf gaf eerder al aan graag bij te willen tekenen.

De Jong speelt al sinds de zomer van 2019 bij FC Barcelona. De middenvelder kwam destijds voor zo’n 75 miljoen euro over van Ajax. Tot nu toe speelde hij liefst 259 wedstrijden voor de Catalanen.

LEES OOK: 'Financiële klapper' voor Jasper Cillessen (36)

Artikel gaat verder onder video

In de zomer van 2026 loopt het contract van de oud-Willem II’er af bij Barcelona. Er wordt momenteel onderhandeld over een verlenging. De Jong gaf onlangs een interview aan De Telegraaf waarin hij vertelde: "Ik denk wel dat ik ga bijtekenen. We willen alle twee met elkaar door dus…. Ik kan het nog niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar als alles goed gaat dan zal het wel gebeuren.”

Het lijkt er steeds meer op dat de verlenging inderdaad doorgaat. Romero meldt dat het slechts ‘een kwestie van dagen’ is totdat De Jong bijtekent. Wel zou de middenvelder volgens SPORT een salarisverlaging moeten accepteren, gezien de alom bekende ongezonde financiële situatie van de club.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière