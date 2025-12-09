Ruud van Nistelrooij staat open voor een terugkeer als trainer in Nederland, zo laat hij weten aan het Brabants Dagblad. De 49-jarige oud-topspits zit sinds zijn vertrek bij Leicester City al twee jaar zonder club, maar daar kan op korte termijn verandering in komen.

Van Nistelrooij was maandagavond te gast bij FC Den Bosch. Daar overhandigde hij het boek Met heel mijn hart, dat geschreven is wegens het zestigjarig bestaan van de Brabantse club. Onder meer het BD en Omroep Brabant vroegen de oud-FC Den Bosch-spits naar zijn plannen als trainer. “Ik verveel me niet, word voor veel dingen uitgenodigd en kom zo met veel mensen in contact. Zo ben ik onlangs ook bij het WK Onder 20 in Chili geweest”, begint hij.

“Het trainersvak trekt me nog steeds. Wanneer ik weer aan de slag ga? Dat zou zomaar begin komend jaar kunnen zijn”, hint Van Nistelrooij. Bij Omroep Brabant vertelt Van the Man dat hij óók openstaat voor een rol als assistent, zoals hij die bekleedde onder Erik ten Hag bij Manchester United: “Als er een buitenkansje komt om assistent te worden, is dat ook een mogelijkheid.”

Toch sluit hij een terugkeer in Nederland absoluut niet uit: “Ik ben een jaar weggeweest. Maar het is heel fijn om bij je gezin thuis te zijn. Ik heb twee kinderen van negentien en zeventien, die nu ook stappen maken, dus daar wil ik ook onderdeel van zijn. Als dat te combineren is, dan heb ik dat het liefste. Ik sluit niks uit, dus ook niet de Eredivisie. Als de ambities overeenkomen en het past, dan is het goed.”

Niet naar FC Den Bosch

Van Nistelrooij wordt daarnaast gevraagd naar een terugkeer bij FC Den Bosch. De oud-spits kent warme gevoelens bij de Bossche club, waar hij doorbrak in het betaalde voetbal. “Ik sluit FC Den Bosch nooit uit. Als we elkaar kunnen vinden op een bepaald moment, dan moet je dat zeker niet uitsluiten. Maar momenteel is daar totaal geen sprake van, want de technische staf doet het geweldig”, aldus Van Nistelrooij.