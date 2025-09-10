Ruud van Nistelrooij gelinkt aan terugkeer in Eredivisie

Ruud van Nistelrooij naar FC Twente? Karim El Ahmadi zou het wel zien zitten. De suggestie van de analist van ESPN in het programma Voetbalpraat zorgt ook voor enthousiasme bij andere tafelgasten.

FC Twente kent problemen in de zoektocht naar een nieuwe trainer. De club ving al bot bij Erik ten Hag, Mark van Bommel en René Hake. Nu lijkt John van den Brom de voornaamste kandidaat om Joseph Oosting op te volgen in de Grolsch Veste. De naam van Van Nistelrooij valt echter niet in de media en dat vindt El Ahmadi opvallend.

"Ruud van Nistelrooij is ook vrij. Zou hij dat doen? Ik heb zijn naam bijna niet gehoord. Het is iemand met ervaring. Hij heeft bij Manchester United gezeten, bij Leicester City en een heel jaar bij PSV", vertelt El Ahmadi in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Presentator Milan van Dongen lijkt wel enthousiast te worden van de suggestie van de voormalig middenvelder van de Tukkers: "Ik denk wel dat hij dat zou willen. Het is een echte liefhebber en FC Twente is niet een kleine club."

El Ahmadi zou het overigens ook niet gek vinden als FC Twente besluit om Van den Brom aan te stellen. "Hij is ervaren en een echte people-manager. Echt een goede trainer", stelt de analist.