'René Hake bedankte om drie redenen voor terugkeer bij FC Twente'

René Hake heeft om drie redenen 'nee' gezegd tegen het hoofdtrainerschap van FC Twente, zo onthult Tubantia. Hake gaf zelf aan dat hij het heel erg naar zijn zin heeft als assistent van Robin van Persie bij Feyenoord, maar Twente-watcher Leon ten Voorde weet dat de 53-jarige coach nog twee andere beweegredenen had om te bedanken voor de eer.

In de zoektocht naar een opvolger van de ontslagen Joseph Oosting wierp FC Twente tevergeefs lijntjes uit richting Mark van Bommel en Erik ten Hag. Daarna kwam de club bij Hake terecht, de man die tussen 2015 en 2017 ook al hoofdtrainer van de Tukkers was. De Feyenoord-assistent bedankte echter voor de eer: "Ik waardeer het zeer dat ik ben benaderd door FC Twente, maar ik heb het heel erg naar m’n zin bij Feyenoord en zit hier prima op m’n plek. Ik heb dan ook niet getwijfeld en blijf in Rotterdam", zei Hake gisteren (dinsdag).

Ten Voorde schrijft woensdagavond dat er nóg twee zaken meespeelden bij de beslissing van Hake. "Hake heeft het niet alleen goed naar de zin bij Feyenoord, hij wil na Manchester United niet weer halsoverkop vertrekken en ergens midden in het seizoen instappen", zo weet de journalist. Bovendien zou Hake - net als Van Bommel - 'twijfels' hebben bij de kwaliteit van de selectie van FC Twente.

'Twente heeft niet alle gevolgen van ontslag Oosting overzien'

Inmiddels is de druk op de clubleiding van FC Twente groot, zo signaleert Ten Voorde. Eerder vandaag (woensdag) werd duidelijk dat de clubloze John van den Brom de beste papieren heeft om aan de slag te gaan in de Grolsch Veste. Ten Voorde wijst erop dat Van den Brom een compleet ander type trainer is dan de eerdere kandidaten Van Bommel, Ten Hag en Hake en concludeert: "Op dit moment schiet de zoektocht alle kanten op, waardoor je niet meteen een vastomlijnd plan ziet. Het heeft er alle schijn van dat niet alle gevolgen van het vroege ontslag van Oosting zijn overzien."