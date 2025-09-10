Grote vraagtekens bij twee Feyenoord-aankopen: 'Te veel betaald'

De komst van Gonçalo Borges en Kasper Tengstedt naar Feyenoord zorgt voor 'grote vraagtekens', zo klinkt het althans in de podcast Tekengeld van ESPN. De Rotterdammers betaalden als de berichtgeving klopt zo'n vijftien miljoen euro om het duo van Portugal naar Nederland te halen, maar beide aanvallers komen er in de eerste weken van het seizoen nog niet aan te pas.
Feyenoord betaalde in juli minimaal negen miljoen euro om linksbuiten Borges (24) over te nemen van FC Porto. De Deense spits Tengstedt (25) kwam op zijn beurt voor zes miljoen euro over van een andere Portugese topclub, Benfica. Trainer Robin van Persie gebruikte beide aanvallers vooralsnog enkel als invaller. Scoren deden ze daarbij nog niet, al had Borges dat misschien wel moeten doen in het uitduel bij Fenerbahçe (5-2 verlies), waarin Feyenoord werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.
"Ik vind het opvallend dat Igor Paixão niet één op één vervangen is", zegt Daan Sutorius in de podcast Tekengeld. "Ik denk dat Feyenoord daar toch nog wel wat mist. Ze hebben natuurlijk wel linksbuitens gehaald, maar allemaal, denk ik, qua kwaliteit in dezelfde categorie. Leo Sauer krijgt de kans. Het is natuurlijk wel mooi dat Van Persie denkt: 'Ik ga het met hem doen'. Maar zestien doelpunten en veertien assists van Paixão, vorig seizoen in de Eredivisie. Dat is echt veel, ik denk dat Feyenoord dat met Sem Steijn hoopt op te vangen op een andere positie", aldus Sutorius.
Host Yordi Yamali brengt het gesprek vervolgens op Borges, die met zijn transfersom tot de topaankopen zou moeten behoren. "Dat vind ik toch ook wel te veel, eigenlijk geldt hetzelfde voor Tengstedt", reageert Sutorius. "Als dat jongens zijn die zó weinig gebruikt worden in de eerste weken, dan vind ik dat voor Feyenoord wel hele dure aankopen. Daar heb ik zeker grote vraagtekens bij. Waarbij Borges wel de specifieke dribbelkwaliteiten heeft waar je natuurlijk simpelweg meer geld voor betaalt. Maar: als je gaat kijken naar hoe hij dat de afgelopen jaren in rendement heeft omgezet, dan is dat vrij minimaal geweest", doelt Sutorius op de Porto-statistieken van Borges. Namens de Portugese grootmacht kwam de aanvaller in 88 officiële wedstrijden tot het schamele aantal van twee goals en tien assists.
Kritische noten aan het adres van mislintat aan de maas. Gestrooid met transfersommen en salarissen. 11mln !!!!!!!! voor Borges is ongekend. Wordt niet eens opgesteld door rvp en hij kan niet eens scoren. Ook 7mln voor Tengstedt is weggegooid geld nu Ueda 1ste keus blijkt. En zo zijn er meerdere misaankopen. Financiele problemen stapelen zich op op zuid. De portugezen lachen nog steeds elke dag voor de 11mln van Borges. Ze kunnen het niet geloven. Geen topsportklimaat bij feijenoord want niemand die intern vragen stelt over de vele misaankopen. Sjaak troost niet, de vrienden van feijenoord niet, de cultuurbewaker niet. Ik zie het somber in.
Je kan er nog weinig over zeggen. Wat je wel weet is dat het verbeteringen zijn ten opzichten van Carranza en Osman. Overigens was laatst genoemde gehuurd en zijn er nu 2 contractspelers in dienst. Ook alweer een verbetering. Borges en Tengstedt gaan overigens gewoon slagen, dezelfde analisten zeiden over Ueda ook dat het niks is..
Farioli lacht nog steeds zich te barsten dat hij zijn slechtste speler kwijt is die voor het dubbele van zijn ETV is verkocht. Voor hem in de plaats heeft hij Luuk de Jong die in 1 jaar meer gescoord heeft dan die Borges in zijn hele loopbaan, voor noppes binnengehaald. Iemand een loer draaien kun je rustig aan Farioli overlaten, dat probeerde hij ook met Ajax door te proberen Taylor voor een habbekrats te kopen. Daar trapte Kroes niet in, hij kent zijn streken natuurlijk ook.
