Grote vraagtekens bij twee Feyenoord-aankopen: 'Te veel betaald'

De komst van en Kasper Tengstedt naar Feyenoord zorgt voor 'grote vraagtekens', zo klinkt het althans in de podcast Tekengeld van ESPN. De Rotterdammers betaalden als de berichtgeving klopt zo'n vijftien miljoen euro om het duo van Portugal naar Nederland te halen, maar beide aanvallers komen er in de eerste weken van het seizoen nog niet aan te pas.

Feyenoord betaalde in juli minimaal negen miljoen euro om linksbuiten Borges (24) over te nemen van FC Porto. De Deense spits Tengstedt (25) kwam op zijn beurt voor zes miljoen euro over van een andere Portugese topclub, Benfica. Trainer Robin van Persie gebruikte beide aanvallers vooralsnog enkel als invaller. Scoren deden ze daarbij nog niet, al had Borges dat misschien wel moeten doen in het uitduel bij Fenerbahçe (5-2 verlies), waarin Feyenoord werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.

'Opvallend dat Feyenoord hem niet één op één vervangen heeft'

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het opvallend dat Igor Paixão niet één op één vervangen is", zegt Daan Sutorius in de podcast Tekengeld. "Ik denk dat Feyenoord daar toch nog wel wat mist. Ze hebben natuurlijk wel linksbuitens gehaald, maar allemaal, denk ik, qua kwaliteit in dezelfde categorie. Leo Sauer krijgt de kans. Het is natuurlijk wel mooi dat Van Persie denkt: 'Ik ga het met hem doen'. Maar zestien doelpunten en veertien assists van Paixão, vorig seizoen in de Eredivisie. Dat is echt veel, ik denk dat Feyenoord dat met Sem Steijn hoopt op te vangen op een andere positie", aldus Sutorius.

Host Yordi Yamali brengt het gesprek vervolgens op Borges, die met zijn transfersom tot de topaankopen zou moeten behoren. "Dat vind ik toch ook wel te veel, eigenlijk geldt hetzelfde voor Tengstedt", reageert Sutorius. "Als dat jongens zijn die zó weinig gebruikt worden in de eerste weken, dan vind ik dat voor Feyenoord wel hele dure aankopen. Daar heb ik zeker grote vraagtekens bij. Waarbij Borges wel de specifieke dribbelkwaliteiten heeft waar je natuurlijk simpelweg meer geld voor betaalt. Maar: als je gaat kijken naar hoe hij dat de afgelopen jaren in rendement heeft omgezet, dan is dat vrij minimaal geweest", doelt Sutorius op de Porto-statistieken van Borges. Namens de Portugese grootmacht kwam de aanvaller in 88 officiële wedstrijden tot het schamele aantal van twee goals en tien assists.