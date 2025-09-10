Live voetbal

Grote vraagtekens bij twee Feyenoord-aankopen: 'Te veel betaald'

Robin van Persie en Dennis te Kloese De Kuip
Foto: © Imago/realtimes
8 reacties
Frank Hoekman
10 september 2025, 17:50

De komst van Gonçalo Borges en Kasper Tengstedt naar Feyenoord zorgt voor 'grote vraagtekens', zo klinkt het althans in de podcast Tekengeld van ESPN. De Rotterdammers betaalden als de berichtgeving klopt zo'n vijftien miljoen euro om het duo van Portugal naar Nederland te halen, maar beide aanvallers komen er in de eerste weken van het seizoen nog niet aan te pas.

Feyenoord betaalde in juli minimaal negen miljoen euro om linksbuiten Borges (24) over te nemen van FC Porto. De Deense spits Tengstedt (25) kwam op zijn beurt voor zes miljoen euro over van een andere Portugese topclub, Benfica. Trainer Robin van Persie gebruikte beide aanvallers vooralsnog enkel als invaller. Scoren deden ze daarbij nog niet, al had Borges dat misschien wel moeten doen in het uitduel bij Fenerbahçe (5-2 verlies), waarin Feyenoord werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League.

'Opvallend dat Feyenoord hem niet één op één vervangen heeft'

Artikel gaat verder onder video

"Ik vind het opvallend dat Igor Paixão niet één op één vervangen is", zegt Daan Sutorius in de podcast Tekengeld. "Ik denk dat Feyenoord daar toch nog wel wat mist. Ze hebben natuurlijk wel linksbuitens gehaald, maar allemaal, denk ik, qua kwaliteit in dezelfde categorie. Leo Sauer krijgt de kans. Het is natuurlijk wel mooi dat Van Persie denkt: 'Ik ga het met hem doen'. Maar zestien doelpunten en veertien assists van Paixão, vorig seizoen in de Eredivisie. Dat is echt veel, ik denk dat Feyenoord dat met Sem Steijn hoopt op te vangen op een andere positie", aldus Sutorius.

Host Yordi Yamali brengt het gesprek vervolgens op Borges, die met zijn transfersom tot de topaankopen zou moeten behoren. "Dat vind ik toch ook wel te veel, eigenlijk geldt hetzelfde voor Tengstedt", reageert Sutorius. "Als dat jongens zijn die zó weinig gebruikt worden in de eerste weken, dan vind ik dat voor Feyenoord wel hele dure aankopen. Daar heb ik zeker grote vraagtekens bij. Waarbij Borges wel de specifieke dribbelkwaliteiten heeft waar je natuurlijk simpelweg meer geld voor betaalt. Maar: als je gaat kijken naar hoe hij dat de afgelopen jaren in rendement heeft omgezet, dan is dat vrij minimaal geweest", doelt Sutorius op de Porto-statistieken van Borges. Namens de Portugese grootmacht kwam de aanvaller in 88 officiële wedstrijden tot het schamele aantal van twee goals en tien assists.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

René Hake spreekt zich duidelijk uit over interesse FC Twente

  • Gisteren, 22:23
  • Gisteren, 22:23
René Hake met op de achtergrond het logo van FC Twente

Feyenoord-assistent Hake terug naar Twente? Freek Jansen onthult mogelijk cruciaal detail

  • Gisteren, 15:23
  • Gisteren, 15:23
Feyenoord op bezoek bij Fenerbahçe

Feyenoord-speler spreekt zich uit en toont Palestijnse vlag op het veld

  • Gisteren, 14:58
  • Gisteren, 14:58
7 8 reacties
Reageren
8 reacties
Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
614 Reacties
43 Dagen lid
1.940 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Kritische noten aan het adres van mislintat aan de maas. Gestrooid met transfersommen en salarissen. 11mln !!!!!!!! voor Borges is ongekend. Wordt niet eens opgesteld door rvp en hij kan niet eens scoren. Ook 7mln voor Tengstedt is weggegooid geld nu Ueda 1ste keus blijkt. En zo zijn er meerdere misaankopen. Financiele problemen stapelen zich op op zuid. De portugezen lachen nog steeds elke dag voor de 11mln van Borges. Ze kunnen het niet geloven. Geen topsportklimaat bij feijenoord want niemand die intern vragen stelt over de vele misaankopen. Sjaak troost niet, de vrienden van feijenoord niet, de cultuurbewaker niet. Ik zie het somber in.

jurgen😎
1.875 Reacties
1.080 Dagen lid
13.519 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad en ik ben werkloos en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Hahahahahaha en jullie dan
1.050 Reacties
802 Dagen lid
7.182 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎 je papegaai is aan het doordraaien hier hahahahaha

Vriendje Stokvis
1.277 Reacties
356 Dagen lid
8.016 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blij toe dat jij het somber inziet. Dat betekent dat het erg goed gaat met Feyenoord.

Arena
598 Reacties
30 Dagen lid
1.707 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met dank aan "toponderhandelaar" te Kloese. Wat een held. Hahahahahahahaha!

Flamingo
287 Reacties
763 Dagen lid
2.038 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena nou scheelt het natuurlijk dat dit 15 miljoen is, dat is wat anders dan 120 miljoen wat nagenoeg is verdampt dankzij Mislintat. Daar plukt Ajax nog steeds de vruchten van.

Ome Barend
276 Reacties
11 Dagen lid
350 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kan er nog weinig over zeggen. Wat je wel weet is dat het verbeteringen zijn ten opzichten van Carranza en Osman. Overigens was laatst genoemde gehuurd en zijn er nu 2 contractspelers in dienst. Ook alweer een verbetering. Borges en Tengstedt gaan overigens gewoon slagen, dezelfde analisten zeiden over Ueda ook dat het niks is..

ERIMIR
3.488 Reacties
430 Dagen lid
37.758 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Farioli lacht nog steeds zich te barsten dat hij zijn slechtste speler kwijt is die voor het dubbele van zijn ETV is verkocht. Voor hem in de plaats heeft hij Luuk de Jong die in 1 jaar meer gescoord heeft dan die Borges in zijn hele loopbaan, voor noppes binnengehaald. Iemand een loer draaien kun je rustig aan Farioli overlaten, dat probeerde hij ook met Ajax door te proberen Taylor voor een habbekrats te kopen. Daar trapte Kroes niet in, hij kent zijn streken natuurlijk ook.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
614 Reacties
43 Dagen lid
1.940 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Kritische noten aan het adres van mislintat aan de maas. Gestrooid met transfersommen en salarissen. 11mln !!!!!!!! voor Borges is ongekend. Wordt niet eens opgesteld door rvp en hij kan niet eens scoren. Ook 7mln voor Tengstedt is weggegooid geld nu Ueda 1ste keus blijkt. En zo zijn er meerdere misaankopen. Financiele problemen stapelen zich op op zuid. De portugezen lachen nog steeds elke dag voor de 11mln van Borges. Ze kunnen het niet geloven. Geen topsportklimaat bij feijenoord want niemand die intern vragen stelt over de vele misaankopen. Sjaak troost niet, de vrienden van feijenoord niet, de cultuurbewaker niet. Ik zie het somber in.

jurgen😎
1.875 Reacties
1.080 Dagen lid
13.519 Likes
jurgen😎
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

🤡🤡🤡🤡 Hallo allemaal ik ben BUHHHRIIEESJHH STICKS VOETBALPOEPHoofdstad en ik ben werkloos en heb HEEEEEELL VEEELL verstand van Voetbal🤡🤡🤡🤡

Hahahahahaha en jullie dan
1.050 Reacties
802 Dagen lid
7.182 Likes
Hahahahahaha en jullie dan
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jurgen😎 je papegaai is aan het doordraaien hier hahahahaha

Vriendje Stokvis
1.277 Reacties
356 Dagen lid
8.016 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Blij toe dat jij het somber inziet. Dat betekent dat het erg goed gaat met Feyenoord.

Arena
598 Reacties
30 Dagen lid
1.707 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Met dank aan "toponderhandelaar" te Kloese. Wat een held. Hahahahahahahaha!

Flamingo
287 Reacties
763 Dagen lid
2.038 Likes
Flamingo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena nou scheelt het natuurlijk dat dit 15 miljoen is, dat is wat anders dan 120 miljoen wat nagenoeg is verdampt dankzij Mislintat. Daar plukt Ajax nog steeds de vruchten van.

Ome Barend
276 Reacties
11 Dagen lid
350 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je kan er nog weinig over zeggen. Wat je wel weet is dat het verbeteringen zijn ten opzichten van Carranza en Osman. Overigens was laatst genoemde gehuurd en zijn er nu 2 contractspelers in dienst. Ook alweer een verbetering. Borges en Tengstedt gaan overigens gewoon slagen, dezelfde analisten zeiden over Ueda ook dat het niks is..

ERIMIR
3.488 Reacties
430 Dagen lid
37.758 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Farioli lacht nog steeds zich te barsten dat hij zijn slechtste speler kwijt is die voor het dubbele van zijn ETV is verkocht. Voor hem in de plaats heeft hij Luuk de Jong die in 1 jaar meer gescoord heeft dan die Borges in zijn hele loopbaan, voor noppes binnengehaald. Iemand een loer draaien kun je rustig aan Farioli overlaten, dat probeerde hij ook met Ajax door te proberen Taylor voor een habbekrats te kopen. Daar trapte Kroes niet in, hij kent zijn streken natuurlijk ook.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Gonçalo Borges

Gonçalo Borges
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (29 mrt. 2001)
Positie: AM (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2024/2025
Porto
26
2
2023/2024
Porto
17
0
2022/2023
Porto II
17
5

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel