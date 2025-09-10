Feyenoord heeft pijnlijke ‘troefkaart’ in handen tijdens contractonderhandelingen Timber

Feyenoord heeft een ‘troefkaart’ in de handen in de contractonderhandelingen met . De middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract en vertrekt mogelijk transfervrij, maar Feyenoord kan middels een pijnlijk besluit de druk om te verlengen opvoeren. Dat stelt het Algemeen Dagblad.

Er is veel te doen over de contractsituatie van Timber. De smaakmaker van Feyenoord heeft een verbintenis tot medio 2026 en lijkt vooralsnog niet te gaan verlengen. Mede daardoor ontnam Robin van Persie hem de aanvoerdersband. Ook een interview van broer Jurriën Timber lijkt een vertrek van Quinten Timber te verklappen.

Mikos Gouka van het AD stelt dat Feyenoord met het naderende WK in 2026 ‘een troefkaart’ in handen heeft. Timber startte afgelopen zondag als basisspeler bij Litouwen – Nederland (2-3) en maakte zelfs een doelpunt. De kans dat hij komende zomer tot de WK-selectie van Oranje behoort, is groot. “Mits hij genoeg speelt bij zijn club”, schrijft de Feyenoord-watcher.

“Feyenoord kan ervoor kiezen – om de druk op te voeren om bij te tekenen – om Timber op enig moment op de reservebank of zelfs op de tribune te zetten. Maar die afslag gaat Feyenoord, ondanks een overschot aan prima middenvelders, zoals het er nu uitziet niet nemen bij Timber”, speculeert het AD.