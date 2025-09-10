Live voetbal

Feyenoord heeft pijnlijke ‘troefkaart’ in handen tijdens contractonderhandelingen Timber

Quinten Timber in actie voor Feyenoord tegen Fenerbahçe
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 10:18   Bijgewerkt: 12:01

Feyenoord heeft een ‘troefkaart’ in de handen in de contractonderhandelingen met Quinten Timber. De middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract en vertrekt mogelijk transfervrij, maar Feyenoord kan middels een pijnlijk besluit de druk om te verlengen opvoeren. Dat stelt het Algemeen Dagblad.

Er is veel te doen over de contractsituatie van Timber. De smaakmaker van Feyenoord heeft een verbintenis tot medio 2026 en lijkt vooralsnog niet te gaan verlengen. Mede daardoor ontnam Robin van Persie hem de aanvoerdersband. Ook een interview van broer Jurriën Timber lijkt een vertrek van Quinten Timber te verklappen.

Mikos Gouka van het AD stelt dat Feyenoord met het naderende WK in 2026 ‘een troefkaart’ in handen heeft. Timber startte afgelopen zondag als basisspeler bij Litouwen – Nederland (2-3) en maakte zelfs een doelpunt. De kans dat hij komende zomer tot de WK-selectie van Oranje behoort, is groot. “Mits hij genoeg speelt bij zijn club”, schrijft de Feyenoord-watcher.

“Feyenoord kan ervoor kiezen – om de druk op te voeren om bij te tekenen – om Timber op enig moment op de reservebank of zelfs op de tribune te zetten. Maar die afslag gaat Feyenoord, ondanks een overschot aan prima middenvelders, zoals het er nu uitziet niet nemen bij Timber”, speculeert het AD.

12deman
260 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Kameraden, niets is groter dan de club. Ging Timber niet gewoon bijtekenen? Hij wil Feyenoord helemaal niet transfervrij verlaten. Storm in glas water.

Quarlon
708 Reacties
1.079 Dagen lid
3.474 Likes
Quarlon
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@12deman waren alleen Ajacieden die daarover roeptoeterden. Deden ze bij Hancko al en nu opnieuw. Waarschijnlijk ingegeven door hoe hun eigen spelers er mee omgaan

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
473 Reacties
1.079 Dagen lid
4.828 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En ja.. je kan hem op de tribune zetten, maar dat is gewoon niet respectvol naar de speler en zijn prestaties voor de club. En hij is een van de dragende spelers - je doet aan kapitaalvernietiging. En houd gewoon juridisch gezeik buiten het team. Directie moet zich niet bemoeien met de opstelling. Bij Feyenoord niet, bij Ajax niet, bij geen enkele club.

Ome Barend
261 Reacties
10 Dagen lid
343 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Trouwens vind ik Timber nooit een echte aanvoerder, ik ben sowieso geen voorstander van ex Ajacieden aanvoerder maken bij zo’n mooie club als Feyenoord. van Persie heeft dit ook goed gezien, je zet je maar gewoon in voor 100% en anders weet jij je plek. Mocht hij niet bijtekenen (wat niet gebeurd) vertrekt Timber zeker nog voor 15/20 miljoen in de winter. Ik moet trouwens ook nog zien of Timber überhaupt wel kan rekenen op een vaste basisplek. Mijn voorkeur gaat zelf uit naar Moder-Valente-Steijn. Maar dat weet je bij een club als Feyenoord, je bent nooit zeker van je plek. Ook dat ziet van Persie goed, een van de beste spitsen afgelopen 25/30 jaar die precies weet wat er gevraagd wordt.

12deman
260 Reacties
73 Dagen lid
283 Likes
12deman
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ome Barend, de Timbers zijn Feyenoorders die naar Ajax zijn vertrokken en één ervan hebben we teruggekocht. Efin zonder schorsingen en blessures zitten we goed in de middenvelders. Moder Valante Timber lijkt mij de beste variant. Steijn, Huwang, Timber kan natuurlijk ook. En Valente Huwang en Moder lijkt me ook interessant. Zolang Sem ze erin blijft schieten zal ie het gemis aan doelpunten van de verkochte spelers moeten compenseren. En wanneer hij eer 22 maakt dit seizoen goed doorverkopen!

Tante Barbara
33 Reacties
8 Dagen lid
14 Likes
Tante Barbara
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@KingCrimson wederom juist. Bovendien is Feyenoord een keurige club wat respectvol met haar spelers omgaat. Timber verbannen naar de tribune zal daar nooit ook maar een gedachte zijn. Als Timber zich blijft inzetten zal hij altijd tot de wedstrijdselectie behoren, mits hij fit is. Daar zal het eventuele bijtekenen geen invloed op hebben. Wat je zegt, Feyenoord heeft veel goede middenvelders waardoor het niet vanzelfsprekend is dat Timber een basisplaats heeft het hele seizoen. Feyenoord zal kampioen worden, bekerwinst is ook niet onwaarschijnlijk en dat ze ver komen in de EL staat ook al wel vast. Het zal een lang seizoen worden waar Timber zich zeker kan gaan laten zien.

GAE
1 Reactie
0 Dagen lid
0 Likes
GAE
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Droeftoeter

Ome Barend
261 Reacties
10 Dagen lid
343 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Tante Barbara ho ho het woord kampioenschap durf ik (nog) niet te zeggen. De eerste 2 is de doelstelling. Al zou ik een 3e plek achter PSV en AZ ook niet erg vinden als we de EL winnen en een ticket krijgen voor de CL.

De kikker
110 Reacties
880 Dagen lid
158 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dus feyenoord gaat zijn beste speler op de bank zetten? Denk het niet dan eindigen ze 4de of 5de.

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

