Feyenoord-assistent Hake terug naar Twente? Freek Jansen onthult mogelijk cruciaal detail

René Hake heeft 'de grootste kans' om als opvolger van Joseph Oosting aan de slag te gaan als hoofdtrainer van FC Twente, zo melden 'betrokkenen' aan de NOS. In het programma Voetbalpraat op ESPN wordt een cruciaal detail uit het contract van Hake als assistent-trainer bij Feyenoord onthuld door Freek Jansen.

Twente stuurde Oosting donderdag de laan uit, vlak na de start van zijn derde seizoen als hoofdtrainer. Drie nederlagen uit de eerste vier speelronden van de Eredivisie werden de Drent fataal. In de zoektocht naar een opvolger wierpen de Tukkers tevergeefs een lijntje uit richting Mark van Bommel en Erik ten Hag. Inmiddels zou Twente vier kandidaten op het oog hebben: behalve Hake zouden ook de clubloze John van den Brom, Leverkusen-assistent Rogier Meijer én FC Groningen-trainer Dick Lukkien op het verlanglijstje staan.

De NOS schreef maandagavond dat Hake 'de grootste kans heeft' om als opvolger van Oosting te worden aangesteld. Hake fungeerde tussen 2015 en 2017 reeds als hoofdtrainer van FC Twente. In de jaren daarna werkte hij als hoofdtrainer bij SC Cambuur, FC Utrecht en Go Ahead Eagles en was hij bij Manchester United assistent van Ten Hag. Diezelfde functie bekleedt hij sinds februari van dit jaar bij Feyenoord, onder hoofdtrainer Robin van Persie.

In Voetbalpraat komt de opvolging van Oosting ter sprake. "De wens was om maandag een nieuwe trainer te hebben, maar dat is niet gelukt", stelt RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing vast. De training werd maandag dan ook geleid door de aangebleven assistent Ivar van Dinteren, die mogelijk ook plaatsneemt in de dug-out tijdens het Eredivisieduel met NAC Breda van komende zaterdag, tenzij Twente snel door zou pakken. "Jan Streuer (technisch directeur FC Twente, red.) liet zich ontvallen dat hij ook gaat kijken naar trainers die vastliggen bij een club. De zoektocht bij werkloze trainers is denk ik nu wel gestaakt", vervolgt Van Wissing.

'Géén vertrekclausule in Feyenoord-contract René Hake'

Presentator Wouter Bouwman vraagt vervolgens hoe het panel tegen Hake aankijkt. "Dat vind ik de meest logische kandidaat, als je het mij vraagt", zegt Van Wissing. Freek Jansen (Voetbal International) komt daarop met nieuwe informatie: "Hij heeft géén clausule bij Feyenoord en er was tot vanmiddag nog geen contact opgenomen met Feyenoord, aldus Martijn Krabbendam", zegt de journalist. Het ontbreken van een ontsnappingsclausule betekent dat Feyenoord in principe zou kunnen vragen wat het wil, mocht Twente inderdaad aankloppen voor de assistent van Van Persie. Hake's contract in Rotterdam-Zuid loopt nog door tot medio 2027.