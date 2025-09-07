Na ontslag Oosting weer groot trainersnieuws bij FC Twente

Ook Peter Uneken vertrekt bij FC Twente, zo maakt de club bekend op de officiële kanalen. Na het ontslag van hoofdtrainer Joseph Oosting kijkt de assistent-trainer uit naar een nieuwe club. Ivar van Dinteren leidt voorlopig de trainingen van het eerste elftal.

FC Twente nam afgelopen donderdag afscheid van Oosting, die na slechts vier competitiewedstrijden de laan werd uitgestuurd door de Tukkers. Een matige seizoenstart werd de oefenmeester fataal. Vandaag (zondag) maakt de club bekend dat ook assistent-trainer Uneken vertrekt uit de Grolsch Veste.

Uneken kwam in 2023 mee met Oosting naar Twente en fungeerde als rechterhand. Na het ontslag van de hoofdtrainer, vertrekt de assistent dus ook. Uneken was eerder werkzaam bij RKC Waalwijk (assistent-trainer) en Jong PSV (hoofdtrainer).

Van Dinteren neemt voorlopig de honneurs waar bij Twente. Deze zomer werd de 46-jarige oefenmeester aangesteld als de opvolger van de naar RKC vertrokken Sander Duits. Van Dinteren trainde afgelopen seizoen de beloftenploeg van FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Samen met Jeffrey de Visscher is Van Dinteren de enige overgebleven veldtrainer bij Twente.