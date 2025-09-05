FC Twente ontvangt boodschap van Ten Hag en zoekt contact met Van Bommel

FC Twente is direct in actie gekomen na het ontslag van Joseph Oosting. Nauwelijks een dag later hebben de Tukkers hun interesse in Mark van Bommel kenbaar gemaakt, zo bevestigen ingewijden rond de club uit Enschede aan De Telegraaf.

De voormalig trainer van PSV geldt als de topkandidaat in de Grolsch Veste. Van Bommel, die in 2023 nog kampioen werd met Royal Antwerp FC, zit inmiddels al ruim een jaar zonder club. Afgelopen zomer wees hij nog een aanbieding van NEC af, maar FC Twente hoopt hem nu wél te overtuigen van een terugkeer op de Nederlandse velden.

Ten Hag niet beschikbaar

Artikel gaat verder onder video

Ondertussen heeft Twente ook duidelijkheid gekregen over Erik ten Hag. De kersvers ontslagen coach van Bayer Leverkusen was de droomkandidaat van veel supporters, maar liet weten niet beschikbaar te zijn. Een snelle terugkeer op de bank zou zijn ontslagvergoeding bij Leverkusen – naar verluidt goed voor zo’n vijf miljoen euro – in gevaar kunnen brengen. Daarom heeft de oud-trainer van Ajax en Manchester United voorlopig andere prioriteiten.

Het ontslag van Joseph Oosting volgde donderdag na een teleurstellende seizoensstart: drie nederlagen in de eerste vier wedstrijden en matig voetbal werden hem fataal. Na twee seizoenen in Enschede moest de Drent plaatsmaken. FC Twente wil snel handelen en hoopt op korte termijn een nieuwe trainer te presenteren.