Streuer betreurt één ding na ontslag 'vriend' Oosting bij Twente

Technisch directeur Jan Streuer en algemeen directeur Dominique Scholten van FC Twente geven vrijdagochtend een toelichting bij het ontslag van hoofdtrainer Joseph Oosting. De 53-jarige coach begon in augustus aan zijn derde seizoen in de dug-out van de Tukkers, maar donderdagavond maakte FC Twente bekend dat Oosting na een matige start per direct het veld moet ruimen.

Twente nam Oosting in de zomer van 2023 over van RKC Waalwijk, waar de geboren Drent met bescheiden middelen indruk had gemaakt. In Enschede kreeg hij de taak om de populaire Ron Jans op te volgen. Na een uitstekend debuutseizoen, waarin de club met attractief voetbal als derde eindigde in de Eredivisie, werd de club afgelopen seizoen zesde en greep Twente in de play-offs naast een ticket voor Europees voetbal. Na drie nederlagen in de eerste vier wedstrijden van zijn derde seizoen viel donderdagavond definitief het doek voor Oosting.

'Misschien is de vriendschap nu voorbij, maar we moesten dit doen'

Artikel gaat verder onder video

Scholten zegt dat bij de directie van FC Twente niet het gevoel leefde dat Oosting snel voor verbetering in de resultaten zou kunnen zorgen. "We hebben heel zorgvuldig gehandeld. De hele week gesprekken week gevoerd en in de loop van donderdag deze beslissing genomen. Joseph reageerde heel professioneel en rustig", wordt de algemeen directeur geciteerd door Tubantia. Streuer benadrukt tegenover dezelfde krant dat de onderlinge verstandhouding uitstekend was en noemt Oosting 'een heel prettig persoon om mee te werken' en 'een hele harde werker'. "Maar de resultaten zijn minder geworden. En op een gegeven moment stel je jezelf dan de vraag: gaat dit nog goed komen? Joseph is een een vriend. Misschien is de vriendschap nu voorbij, maar we moesten dit doen." De spelersgroep was nog niet uitgekeken op de trainer, zo benadrukt de td.

Streuer heeft spijt van opmerking: 'Ik had beter kunnen zeggen...'

Streuer komt in het gesprek terug op een uitspraak die hij recent deed. De technisch directeur liet zich tegenover de media ontvallen dat de Twente-selectie van dit jaar beter is dan die van vorig seizoen, maar betreurt die uitlating achteraf. "Ik had beter kunnen zeggen dat we goede spelers hebben gehaald, dan dat we een betere selectie hebben dan vorig jaar. En als blijkt dat dat niet zo is, hebben we het niet goed gezien", steekt Streuer de hand in eigen boezem.

'Opvolger Oosting liefst maandag al op het veld'

Twente-watcher Leon ten Voorde van Tubantia schrijft dat 'al heel wat zaakwaarnemers van trainers' zich bij Twente gemeld hebben na het ontslag van Oosting. Of de belangenbehartiger van Mark van Bommel, die donderdagavond als kandidaat naar voren werd geschoven, daar bij zit is volgens Ten Voorde 'niet duidelijk'. De club heeft in ieder geval haast: de opvolger van Oosting zou het liefst aanstaande maandag al op het trainingsveld moeten staan. Twente hervat de Eredivisie na de interlandbreak op zaterdag 13 september, met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Streuer bevestigt voor de camera's van ESPN dat de nieuwe trainer van FC Twente idealiter maandag al op het veld staat. In het interview in kwestie wordt de technisch directeur geconfronteerd met een aantal namen van (mogelijke) kandidaten, zoals Van Bommel maar ook de net bij Bayer Leverkusen ontslagen Erik ten Hag én Telstar-coach Anthony Correia.