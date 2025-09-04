Van Bommel kandidaat bij FC Twente, Ten Hag om één reden onlogisch

Na het ontslag van Joseph Oosting bij FC Twente wordt druk gespeculeerd over zijn mogelijke opvolger. De naam van Erik ten Hag wordt verreweg het vaakst genoemd op sociale media, maar Mark van Bommel is volgens journalist Jeroen Kapteijns daadwerkelijk een voorname kandidaat.

Twente verraste donderdagavond door Oosting al na vier speelrondes op straat te zetten . Ten Hag werd nóg eerder ontslagen bij Bayer Leverkusen: hij hield het slechts twee speelrondes vol in de Bundesliga. Gezien het verleden van Ten Hag in Enschede - hij is afkomstig uit Twente en speelde als voetballer jarenlang bij de club – is de gedachte over een aanstelling in De Grolsch Veste niet gek.

In mei had Ten Hag nog de leiding over FC Twente All Stars. Op het sportpark van SDC'12 in Denekamp stonden publiekslievelingen als Jeroen Heubach, Douglas en de pas toegetreden Wout Brama op het veld tegen de ex-profs van Schalke 04. Na die wedstrijd werd hij gevraagd of hij ooit trainer zou worden van Twente.

“Ach, je weet het nooit. Je weet nooit wat het leven je brengt. Ze hebben nu in ieder geval een prima trainer, en ik vind dit gewoon leuk om te doen, met de jongens waar ik een band mee heb”, zei Ten Hag toen.

Nu Oosting is ontslagen, liggen de kaarten anders. Maar volgens Kapteijns kan het voor Ten Hag financieel ongunstig uitpakken om meteen weer aan de slag te gaan. Dan zou hij niet zijn volledige ontslagvergoeding van circa vijf miljoen euro kunnen krijgen.

Ontslagvergoeding Ten Hag

“Ontslagvergoedingen worden tegenwoordig in de regel afgetopt als een trainer snel weer ergens aan de slag gaat”, schrijft de journalist van De Telegraaf op X. “De keuze om heel snel weer ergens te gaan werken, kan dus heel veel geld kosten. Daarom is Ten Hag als kandidaat minder logisch dan je op het eerste gezicht zou denken.”

Ook Hans Kraay junior ziet Ten Hag niet bij Twente aan de slag gaan. "“Dat gaat Erik niet doen”, zegt hij donderdagavond bij ESPN. “Nee. Waarom wel? Dit kan altijd nog wel een keer over een jaar of vijf, zes. Ze zullen een poging wagen, ze gaan absoluut een poging wagen. Maar ik geef ze niet meer dan vijf procent kans.”

Van Bommel 'voorname kandidaat'

Wie moet het dan wel worden? “Een voorname kandidaat voor de trainersvacature in Enschede is Mark van Bommel. De oud-trainer van onder andere PSV en Royal Antwerp FC verkocht afgelopen zomer NEC nog nee”, schrijft Kapteijns.