Te Kloese zucht: Oranje-speler praat mond voorbij en verklapt of Timber gratis vertrekt bij Feyenoord

Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
10 september 2025, 08:11   Bijgewerkt: 08:32

De kans dat Quinten Timber volgende zomer transfervrij vertrekt bij Feyenoord, is groot. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans in een analyse over de contractsituatie van de sterkhouder van de Rotterdammers. Algemeen directeur Dennis te Kloese houdt inmiddels ‘ernstig rekening met een scenario waar ze in Rotterdam van gruwelen’.

Timber houdt al langere tijd de gemoederen bezig, de middenvelder gaat dit seizoen immers het laatste jaar van zijn contract in. Mede daardoor koos Robin van Persie ervoor om de aanvoerdersband af te pakken van de sterspeler. Door een citaat uit het interview van Jurriën Timber, afgelopen week tegenover het AD, lijkt het erop dat Quinten Timber niet gaat verlengen.

“Dat interview aan de rand van het trainingsveld in Zeist met Jurriën Timber, dat leverde één citaat op waar Te Kloese toch vast even bij zuchtte. De tweelingbroer van de Feyenoorder zei ‘nog een jaartje Feyenoord is ook mooi’ over de situatie van zijn broer”, blikt de krant terug. “Als je dat citaat letterlijk neemt, maakt Timber het seizoen dus af in Rotterdam om vervolgens ‘na dat jaartje’ gratis de deur uit te wandelen.”

Volgens Mikos Gouka, de auteur van de analyse, neemt de kans op een transfervrij vertrek alleen maar toe. “Een scenario waar ze in Rotterdam van gruwelen, maar waar wel ernstig rekening mee wordt gehouden”, aldus de Feyenoord-watcher.

ERIMIR
3.482 Reacties
429 Dagen lid
37.734 Likes
ERIMIR
  • 4
    + 1
Timber is ook niet gek en laat zijn aanvoerdersband niet zomaar zonder gevolgen van hem afnemen.

Sparta010
87 Reacties
716 Dagen lid
636 Likes
Sparta010
  • 0
    + 1
Op de bank zetten dan of lekker in het tweede gaan voetballen. Kijken hoeveel clubs hem nog willen als hij een jaar niet gevoetbald heeft. Klaar met zulke spelers. Clubs investeren miljoenen in je om vervolgens een stap in je carrière te kunnen maken en dan mogen ze daar vest wat centjes van terug krijgen. Maar ja, kleine pikkies met een hoop poen denken dat ze de dienst uitmaken.

Hops
257 Reacties
1.079 Dagen lid
1.020 Likes
Hops
  • 1
    + 1
Voetbalhoofdstad. Je kunt weer een stijve pik krijgen het gaat weer over favoriete club

Arena
578 Reacties
30 Dagen lid
1.674 Likes
Arena
  • 2
    + 1
Wordt dit de wraak van Timber? Het zou zomaar kunnen en het zou me ook niks verbazen. Ik denk dat die jongen zich gepasseerd voelt en zelfs gedegradeerd door het afnemen van zijn aanvoerdersband door van Persie. Hoe dat is gegaan klopt gewoon voor geen meter, en vooral ook naar wie die band vervolgens is gegaan. Iedereen weet het. Van Persie en te Kloese hebben niet voor niks de grootste moeite gedaan om één en ander recht te breien. Ze konden er maar niet over ophouden. Dat doe je alleen maar als je zelf ook weet dat het niet in de haak is. Anders laat je het gaan. De nieuweling die helemaal niks weet van de club wordt zo maar even boven jou geplaatst in de pikorde terwijl jij die band en die status gewoon verdiend hebt. Niemand met een beetje eigenwaarde pikt dat. Er sluimert een grote bak gedoe daar.

Ome Barend
258 Reacties
10 Dagen lid
339 Likes
Ome Barend
  • 1
    + 1
Sensatiebericht, gaat gewoon bijtekenen. Is al langer bekend het zijn de puntjes op de i. Leuk hoe mensen op een sensatie bericht hun hoop vestigen. Niet wetende dat Feyenoord met Timber veel makkelijker CL behaald en zelf daardoor miljoenen gaan mislopen. Jurrien zegt niet voor niks nog een jaartje bij Feyenoord.. heeft hij het niet over nog 1 jaartje bijtekenen? ;) ik verwacht snel witte rook boven de Kuip.

FCJel
511 Reacties
767 Dagen lid
4.753 Likes
FCJel
  • 0
    + 1
Schrijft het AD na een contract analyse. Ik laat dit journalistiek stukje meesterwerk maar weer links liggen, gezien er 0 input in zit van enige betrokkenen.

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
1
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
3
7
9
2
NEC
4
10
9
3
Utrecht
4
8
9
4
PSV
4
7
9
5
Ajax
4
4
8

Meest gelezen

