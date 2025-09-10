Te Kloese zucht: Oranje-speler praat mond voorbij en verklapt of Timber gratis vertrekt bij Feyenoord

De kans dat volgende zomer transfervrij vertrekt bij Feyenoord, is groot. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans in een analyse over de contractsituatie van de sterkhouder van de Rotterdammers. Algemeen directeur Dennis te Kloese houdt inmiddels ‘ernstig rekening met een scenario waar ze in Rotterdam van gruwelen’.

Timber houdt al langere tijd de gemoederen bezig, de middenvelder gaat dit seizoen immers het laatste jaar van zijn contract in. Mede daardoor koos Robin van Persie ervoor om de aanvoerdersband af te pakken van de sterspeler. Door een citaat uit het interview van Jurriën Timber, afgelopen week tegenover het AD, lijkt het erop dat Quinten Timber niet gaat verlengen.

Artikel gaat verder onder video

“Dat interview aan de rand van het trainingsveld in Zeist met Jurriën Timber, dat leverde één citaat op waar Te Kloese toch vast even bij zuchtte. De tweelingbroer van de Feyenoorder zei ‘nog een jaartje Feyenoord is ook mooi’ over de situatie van zijn broer”, blikt de krant terug. “Als je dat citaat letterlijk neemt, maakt Timber het seizoen dus af in Rotterdam om vervolgens ‘na dat jaartje’ gratis de deur uit te wandelen.”

Volgens Mikos Gouka, de auteur van de analyse, neemt de kans op een transfervrij vertrek alleen maar toe. “Een scenario waar ze in Rotterdam van gruwelen, maar waar wel ernstig rekening mee wordt gehouden”, aldus de Feyenoord-watcher.